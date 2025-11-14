खुद को पूर्व विधायक का रिश्तेदार बताकर NRI के मकान पर किया कब्जा, 25 लाख की रंगदारी मांगकर धमकाया

जागरण संवाददाता,कानपुर। बेकनगंज में अप्रवासी भारतीय (एनआरआइ) के मकान पर कब्जा करने का प्रयास और 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस आयुक्त से की जिसके बाद बेकनगंज पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पीड़ित का कहना है कि आरोपित खुद को सपा के पूर्व विधायक का रिश्तेदार बताकर उन्हें धमकाता है।

बेकनगंज निवासी पीड़ित विजय भाटिया ने बताया कि वह कई सालों से परिवार के साथ इंग्लैंड में रह रहे हैं। बेकनगंज में उनका एक पुश्तैनी मकान है। जो उनके पिता मुंशीराम ने 1945 में खरीदा था। जिसे उन्होंने अपने जीवित रहते हुए उनके नाम वसीयत कर दिया था। उनके पिता के समय से मकान का कुछ हिस्सा मुन्ना नाम के व्यक्ति को किराए पर दिया था।

एक कमरे में जबरन कब्जा कराया इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने मकान की देखरेख के लिए अब्दुल हई को पावर आफ अटार्नी कर रखी है। आरोप है कि खुद को पूर्व सपा विधायक का रिश्तेदार बताने वाले मुन्ना ने उनका मकान खाली कर दिया। उसके बाद दबंगई के बल पर उस मकान में सिराजुद्दीन उर्फ लाला का एक कमरे में जबरन कब्जा करा दिया।

जिसका अब्दुल हई ने विरोध किया तो आरोपित मुन्ना ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद उन्होंने शहर लौटकर आरोपित मुन्ना से बातचीत की तो उसने कब्जा छोड़ने के बदले 25 लाख रुपये या एक फ्लैट की मांग की।