Nitin Nabin New Team:52 सीटों वाले कानपुर-बुंदेलखंड को राष्ट्रीय संगठन में नहीं मिला स्थान, कानपुर की दावेदारी कमजोर
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश से आठ नेताओं को जगह मिली है, लेकिन कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र से किसी को राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं बनाया गया।
HighLights
कानपुर-बुंदेलखंड के नेताओं को राष्ट्रीय टीम में नहीं मिला स्थान
उत्तर प्रदेश से आठ नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली
शिवराजपुर की रेखा वर्मा तीसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनीं
जागरण संवाददाता, कानपुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश से आठ नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली है, लेकिन कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र से किसी नेता को राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाए जाने की उम्मीद पूरी नहीं हुई। खास तौर पर कानपुर के उन नेताओं के नाम को लेकर संगठन में चर्चाएं थीं, जो वर्तमान प्रदेश टीम में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी से बाहर आएं हैं। नई सूची जारी होने के बाद राष्ट्रीय टीम में जाने की सभी अटकलों पर विराम लग गया।
बीते 25 जनू को प्रदेश टीम में बदलाव के दौरान कानपुर-बुंदेलखंड के छह वरिष्ठ नेताओं की छुट्टी कर दी गई थी। इसके बाद यह चर्चा तेज थी कि इनमें से कुछ अनुभवी चेहरों को राष्ट्रीय संगठन में समायोजित किया जा सकता है। इस दौरान कुछ जनप्रतिनिधि दिल्ली दरबार में हाजिरी भी लगाने जा रहे थे। कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र में भी इसे लेकर संगठनात्मक स्तर पर उम्मीदें थीं।
हालांकि राष्ट्रीय टीम में प्रदेश से चुने गए आठ चेहरों में कानपुर या बुंदेलखंड के जिले से कोई नाम नहीं है। राष्ट्रीय में टीम में उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा और प्रो. तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री तथा डा. भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। वहीं अमरपाल मौर्य को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष और कुंवर बासित अली को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है।
नई टीम में सामाजिक प्रतिनिधित्व पर भी खास जोर दिखाई देता है। ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसे उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों और विपक्ष के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) सामाजिक समीकरण की काट के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।
कानपुर-बुंदेलखंड की 52 विधानसभा सीटें भाजपा के लिए चुनावी दृष्टि से अहम हैं। ऐसे में राष्ट्रीय संगठन में क्षेत्र से किसी चेहरे को स्थान न मिलने के बावजूद स्थानीय नेताओं पर 2027 में पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर करने की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। संगठन की नजर बूथ स्तर की मजबूती, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर चुनावी रणनीति तैयार करने पर होगी।
राष्ट्रीय टीम में पहले मिली है नेताओं को जगह
कानपुर से राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनिधित्व का इतिहास भी पुराना रहा है। बिल्हौर निवासी विनय कटियार भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं तथा उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। कानपुर के मौजूदा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कुमार भी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में काम कर चुके हैं। वह 2005 से 2012 तक भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे थे। ऐसे में नई राष्ट्रीय टीम में कानपुर-बुंदेलखंड के किसी नेता को स्थान नहीं मिलने को क्षेत्रीय संगठन के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय नेतृत्व क्षेत्र के नेताओं को संगठन में किस स्तर पर और कौन-सी जिम्मेदारी देता है।
शिवराजपुर की बेटी रेखा वर्मा तीसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
शिवराजपुर ब्लाक के ईशेपुर गांव की निवासी रेखा वर्मा को भाजपा की राष्ट्रीय टीम में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। धौरहरा की पूर्व सांसद रेखा वर्मा ने 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव जीता था। 2019 में उन्हें पहली बार भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में वह समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया से चुनाव हार गईं, लेकिन संगठन में सक्रिय बनी रहीं। रेखा वर्मा के बड़े भाई जितेंद्र कटियार ने बताया कि वह चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। उनकी पढ़ाई शिवराजपुर के रामसहाय इंटर कालेज में हुई। वर्ष 1996 में उनका विवाह लखीमपुर-खीरी निवासी अरुण वर्मा से हुआ था। वर्ष 2013 में अरुण वर्मा की हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद रेखा वर्मा सक्रिय राजनीति में आईं थी। तीसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने पर परिवार और गांव में खुशी का माहौल हैं।
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