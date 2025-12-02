यहां बन रही न्यू कानपुर सिटी, इस योजना को तीन चरण में लाने की तैयारी, जानें क्या है खास

जागरण संवाददाता, कानपुर। न्यू कानपुर सिटी योजना को अब तीन चरण में लाने की तैयारी केडीए कर रहा है। मास्टर प्लान न पास होेने के कारण 36हेक्टेयर व्यावसायिक जमीन आवासीय में भू- परिवर्तन नहीं हो पाया है। इसके कारण रियल एस्टेट अधिनियम (रेरा) से भी पूरी योजना की स्वीकृति नहीं मिल पायी। वहीं 153.13 हेक्टेयर जमीन में 89.69 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण होनी है।

अभी तक सिर्फ 60 हेक्टेयर ही जमीन अधिग्रहित हो पायी है। इसके तहत 50-50 हेक्टेयर में तीन फेस में योजना लाने का खाका तैयार हो रहा है। तीन माह में पहला चरण लाने में अमला जुट गया है। इसके लिए रेरा में योजन स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा है। साथ ही योजना में विकास कार्य कराने के लिए टेंडर कराए जा रहे है।

मैनावती मार्ग से सिंहपुर और सिंहपुर से कल्याणपुर के बीच में केडीए न्यू कानपुर सिटी योजना ला रहा है। पहले 153.13 हेक्टेयर में योजना आ रही थी अब 50 हेक्टेयर की तीन फेज में योजना लायी जा रही है। केडीए के मुख्य नगर नियोजक मनोज कुमार ने बताया कि मास्टर प्लान न पास होने के कारण न्यू कानपुर सिटी योजना में आने वाली 36 हेक्टेयर व्यावसायिक जमीन अभी तक आवासीय के रूप में भू परिवर्तन नहीं हो पाया है। इसके लिए तीन चरण में योजना लाने की तैयारी हो रही है। रेरा में स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।