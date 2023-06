Kanpur News कानपुर के ब‍िधनू में व‍िधवा मह‍िला संग दुष्‍कर्म का मामला सामने आया है। आरोप‍ित ने व‍िधवा मह‍िला को बर्तन धोते समय दबोच ल‍िया और उसे हवस का श‍िकार बनाया। दो दिनों से थाने के चक्कर लगा रही विधवा की तहरीर पर पुलिस ने शुक्रवार को मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने घर में अकेला पाकर मह‍िला संग दुष्‍कर्म क‍िया था।

Kanpur News: कानपुर में व‍िधवा से दुष्‍कर्म, पुल‍िस ने आरोपी को दबोचा

Your browser does not support the audio element.

बिधनू, संवाद सहयोगी। बिधनू थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार शाम घर में अकेली 28 वर्षीय विधवा संग पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। चीखपुकार सुन पड़ोसियों के एकत्र होने पर आरोपित मौके से भाग निकला। दो दिनों से थाने के चक्कर लगा रही विधवा की तहरीर पर पुलिस ने शुक्रवार को मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के मुताबिक बुधवार शाम करीब साढ़े सात बजे वह घर के आंगन में बर्तन धूल रही थी। मुख्य दरवाजा बंद न होने की वजह से मौका पाकर पड़ोसी श्रवण कुमार घर में घुस आया और पीछे से दबोच लिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया। चीखपुकार सुन पड़ोसियों को आता देख आरोपित मौके से भाग निकला। पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने पहले घटना को गंभीरता से न लेते हुए विधवा को टरका दिया। इसके बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर शुक्रवार को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी प्रदुम्न सिंह ने बताया कि विधवा की तहरीर पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करने साथ आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

Edited By: Prabhapunj Mishra