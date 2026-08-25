कानपुर में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की निदेशक ने चीनी उत्पादन पर जताई चिंता, एथेनॉल पर भी दी राय
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआइ) कानपुर में एक विशेष व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की गई। इसमें चीनी व आसवनी उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुरूप तकनीकी ज्ञान और कौशल को अपडेट करने पर जोर दिया गया।
HighLights
उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुरूप तकनीकी ज्ञान अपडेट करना आवश्यक
विद्यार्थियों को उद्योग की वास्तविक कार्यप्रणाली से जोड़ना प्राथमिकता
विशेषज्ञों ने उत्पादन प्रक्रिया की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी
जागरण संवाददाता, कानपुर। चीनी एवं आसवनी उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुरूप तकनीकी ज्ञान और कौशल को लगातार अपडेट करना जरूरी है। विद्यार्थियों को उद्योग की वास्तविक कार्यप्रणाली से जोड़ने से वे भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे। यह बात राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआइ) के निदेशक प्रो. सीमा परोहा ने विशेष व्याख्यान श्रृंखला के दौरान कही। उन्होंने कहा कि उद्योग की जरूरतों के अनुरूप अकादमिक बदलाव के साथ विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों की व्यावहारिक जानकारी देना संस्थान की प्राथमिकता है।
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की वैज्ञानिक सोसायटी के तत्वावधान में आयोजित विशेष व्याख्यान श्रृंखला में चीनी एवं आसवनी उद्योग के विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ी आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी। विशेषज्ञों ने गुणवत्ता सुधार, ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल, उत्पादन हानियों को कम करने, प्लांट अनुरक्षण, इथेनॉल उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण में आधुनिक तकनीक के उपयोग की जानकारी साझा की।
इस अवसर पर मे. त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, खतौली के डीजीएम राजेश सिंह ने 'आधुनिक चीनी मिल में गुणवत्ता, ऊर्जा एवं हानियों का अनुकूलन' विषय पर चीनी मिलों में गुणवत्ता सुधार और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के उपाय बताए। उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया में होने वाली हानियों को कम करने और संयंत्र की कार्यक्षमता बढ़ाने पर भी जानकारी दी।
एजीएम (इंजी.) दीपक शर्मा ने 'प्लांट रिपेयर की कार्यक्षमता एवं लागत प्रभावी अनुरक्षण' विषय पर उपकरणों की देखरेख और मरम्मत की आधुनिक पद्धतियां समझाईं। उन्होंने बताया कि प्रभावी अनुरक्षण से मशीनों की कार्यक्षमता बनाए रखने के साथ उत्पादन लागत को नियंत्रित किया जा सकता है।
मे. अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड, हरगांव, सीतापुर के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट (डिस्टिलरी) राकेश त्यागी ने 'इथेनॉल उत्पादन एवं परिशोधन' विषय पर इथेनॉल उत्पादन की प्रक्रिया और आसवनी संचालन के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी।
मे. बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड के एडवाइजर (लैब एवं गुणवत्ता नियंत्रण) डीएन उपाध्याय ने गन्ना तैयारी की गुणवत्ता, चीनी एवं आसवनी इकाइयों में स्टोरेज प्रबंधन तथा यीस्ट सेल मापन के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की जानकारी विद्यार्थियों के साथ साझा की।
प्रो. परोहा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को उद्योग की तकनीकी जरूरतों और व्यावहारिक चुनौतियों को समझने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि संस्थान की वैज्ञानिक सोसायटी विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों के लिए लगातार प्रयासरत है। प्राध्यापकों को भी उद्योग में हो रहे बदलावों के अनुरूप अपने ज्ञान को अपडेट करते रहना चाहिए। कार्यक्रम का समन्वय प्रो. संजय चौहान, अध्यक्ष, वैज्ञानिक सोसायटी और शरद बाबू, उपाध्यक्ष, वैज्ञानिक सोसायटी ने किया।