कानपुर के बाकरगंज बाजार में भीषण आग, 70 दुकानें जलकर खाक

जागरण संवाददाता, कानपुर। बाकरगंज बाजार में बुधवार तड़के उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब अचानक भीषण आग लग गई। सुबह करीब चार बजे लगी आग ने देखते ही देखते पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। गल्ला, किराना, जूते-चप्पल, कपड़े सहित करीब 70 दुकानें आग की लपटों में जलकर खाक हो गईं।

स्थानीय लोगों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही शहर के अलग-अलग फायर स्टेशनों से 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक अधिकांश दुकानें जलकर राख हो चुकी थीं।