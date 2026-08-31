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Kanpur News: ड्राइविंग सिखाने के बहाने किशोरी से छेड़छाड़, युवक को पीटा; आधा सिर मुंडवाकर घुमाया

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Mon, 31 Aug 2026 02:23 PM (IST)

रावतपुर में कार सिखाने के बहाने किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले युवक को परिजनों और स्थानीय लोगों ने पीटा, उसका ...और पढ़ें

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HighLights

  1. किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में युवक की पिटाई

  2. आक्रोशित भीड़ ने युवक का आधा सिर मुंडवाया

  3. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू की

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। रावतपुर में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में स्वजन व इलाकाई लोगों ने युवक के साथ मारपीट की और सिर मुंडवा कर घुमाया,बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। युवक किशोरी को गाड़ी सिखा रहा था। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है।

रावतपुर के मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने अपने कार चालक को अपनी 17 वर्षीय बेटी को कार ड्राइविंग सिखाने को बोला था। पिछले एक सप्ताह से चालक किशोरी को कार चलाना सिखा रहा था। आरोप है कि सोमवार को चालक ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर दी।

किशोरी ने स्वजन को घटना की जानकारी दी जिसके बाद स्वजन ने इलाकाई लोगो को साथ मिलकर चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी। यही नहीं आक्रोशित भीड़ ने चालक का आधा सिर मुंडवा कर गली में घुमाया। बाद में आरोपित कार चालक को पुलिस के हवाले कर दिया।

वहीं, पुलिस आरोपित कार चालक को अस्पताल भेज कर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। डीसीपी पश्चिम एस एम कासिम आबिदी ने बताया कि घटना की विस्तृत जांच कराई जा रही है।