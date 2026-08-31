Kanpur News: ड्राइविंग सिखाने के बहाने किशोरी से छेड़छाड़, युवक को पीटा; आधा सिर मुंडवाकर घुमाया

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। रावतपुर में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में स्वजन व इलाकाई लोगों ने युवक के साथ मारपीट की और सिर मुंडवा कर घुमाया,बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। युवक किशोरी को गाड़ी सिखा रहा था। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है।

रावतपुर के मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने अपने कार चालक को अपनी 17 वर्षीय बेटी को कार ड्राइविंग सिखाने को बोला था। पिछले एक सप्ताह से चालक किशोरी को कार चलाना सिखा रहा था। आरोप है कि सोमवार को चालक ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर दी।

किशोरी ने स्वजन को घटना की जानकारी दी जिसके बाद स्वजन ने इलाकाई लोगो को साथ मिलकर चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी। यही नहीं आक्रोशित भीड़ ने चालक का आधा सिर मुंडवा कर गली में घुमाया। बाद में आरोपित कार चालक को पुलिस के हवाले कर दिया।