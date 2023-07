जैसे ही वह पटरियों के बीच पहुंचा। तभी ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। अंकित की भी मौके पर मौत हो गई। मौके से बैग में लैपटाप आइडी मोबाइल फो आदि सामान मिला है। गोविंद नगर थाना प्रभारी देवेंद्र दुबे ने बताया कि बंद क्रॉसिंग से निकलने के चक्कर में युवक की जान चली गई है।

क्रॉसिंग का गेट बंद होने के बाद भी नीचे से निकलने के चक्‍कर में मौत।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

कानपुर, जागरण संवाददाता। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बाद भी लोग नीचे से निकल रहे हैं, जिससे उनकी जान तक जा रही है। शुक्रवार रात भी दादानगर में क्रॉसिंग का गेट बंद होने के बाद भी नीचे से निकलने के चक्कर में बाइक सवार मैनेजर ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। ड्यूटी से घर लौट रहा था युवक जरौली फेस-टू निवासी 30 वर्षीय अंकित सचान दादानगर स्थित एक कंपनी में मैनेजर था। बहनोई सोनू ने बताया कि अंकित की शादी वर्ष 2018 को नेहा से हुई थी, जिससे एक साल का बच्चा है। शुक्रवार रात वह ड्यूटी से घर लौट रहा था। दादानगर रेलवे क्रॉसिंग बंद थी। इस पर अंकित बाइक झुकाकर गेट से निकला। पटर‍ियों के बीच पहुंचते ही आ गई ट्रेन जैसे ही वह पटरियों के बीच पहुंचा। तभी ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। अंकित की भी मौके पर मौत हो गई। मौके से बैग में लैपटाप, आइडी, मोबाइल फो आदि सामान मिला है। गोविंद नगर थाना प्रभारी देवेंद्र दुबे ने बताया कि बंद क्रॉसिंग से निकलने के चक्कर में युवक की जान चली गई है। उनके स्वजन को फोन कर सूचना दी गई है।

