    मतांतरण कर युवती से किया निकाह, युवक निकला पांच बच्चों का पिता; प्यार-धोखे की कहानी जान रह जाएंगे दंग

    By Ashutosh Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:50 AM (IST)

    कानपुर से एक युवती की प्रेम और धोखे की कहानी सामने आई है, जो टीवी शो तक जा पहुंची। एक अधेड़ व्यक्ति ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर मतांतरण कराया और शादी कर ली। बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा और पांच बच्चों का पिता है। महिला हेल्पलाइन में शिकायत के बाद वन स्टाप सेंटर में समझौता हुआ, लेकिन उत्पीड़न जारी रहा।

    आशुतोष मिश्र, कानपुर। बिन सोचे, बिन समझे, मैंने तो दिल दे दिया, यह बात अब खरी नहीं रही। टीवी शो तक पहुंची प्रेम, धोखा और जुर्म की यह कहानी बदलते दौर में युवा पीढ़ी को सचेत करने वाली है। पड़ोस में रहने आए एक अधेड़ ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। मतांतरण कराने के बाद उससे निकाह कर लिया।

    बाद में युवती को पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा और पांच बच्चों का अब्बा है। विवाद बढ़ा और घर की चौखट पार कर गया। टीवी शो तक मामला पहुंचा और दोनों पत्नियों के समानता के अधिकार पर लंबी-लंबी बातें हुईं। समझौता कराया गया लेकिन अमल नहीं हो सका। इसके बाद युवती पर पति का जुर्म और बढ़ गया।

    महिला हेल्पलाइन पर मदद की गुहार पर एक बार फिर वन स्टाप सेंटर में पति और पत्नी का सामना कराया गया। लिखित समझौता हुआ, जिसमें मकान का किराया व अन्य खर्च देने पर रजामंदी हुई।

    एक युवती ने महिला हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराई कि उसका पति उसे मारता-पीटता है। उसकी चार साल की बेटी है। पति खर्चा नहीं देता। विवाद के कारण वह पति से अलग किराये के मकान में रहती है। वर्ष 2011 में उसके पड़ोस में एक व्यक्ति रहने आया था, जिसने अपना नाम बबलू बताया था।

    उसने बाद में मतांतरण करा निकाह कर लिया था। निकाह के बाद पता चला कि उसके पांच बच्चे हैं। मामला रावतपुर मेडिकल कालेज परिसर स्थित वन स्टाप सेंटर भेज दिया गया। काउंसलर राबिया सुल्ताना ने काउंसिलिंग की। इस दौरान पता चला कि उसका घरेलू हिंसा का मामला जी टीवी के शो कहानी घर-घर की में अभिनेत्री जूही परमार ने उठाया था, जिसमें वह, पति, पहली पत्नी और उसकी ननद शो में मौजूद थीं।

    इसका प्रसारण बीती 28 सितंबर को किया गया था। वहां पर पति से दोनों पत्नियों से समानता के अधिकार की बात कही थी। मामला टीवी पर प्रसारित होने के बाद पति का जुर्म और बढ़ गया।

    काउंसिलिंग के बाद पति को वन स्टाप सेंटर बुलाया गया तो उसने तीन-चार घंटे में आने की बात कही। बाद में उसने मोबाइल स्विच आफ कर लिया। पुलिस के हस्तक्षेप पर वह तीन दिन बाद वन स्टाप सेंटर आया।

    उसने फिर एक बार 17 अक्टूबर को लिखित समझौता करते हुए मकान का किराया और खर्चा देने की बात कही। वन स्टाप सेंटर की मैनेजर बंदना द्विवेदी ने बताया कि दोनों का समझौता करा दिया गया है। अगर समझौता तोड़ा गया तो पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। एक माह तक केस की निगरानी की जाएगी।