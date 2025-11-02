मतांतरण कर युवती से किया निकाह, युवक निकला पांच बच्चों का पिता; प्यार-धोखे की कहानी जान रह जाएंगे दंग

आशुतोष मिश्र, कानपुर। बिन सोचे, बिन समझे, मैंने तो दिल दे दिया, यह बात अब खरी नहीं रही। टीवी शो तक पहुंची प्रेम, धोखा और जुर्म की यह कहानी बदलते दौर में युवा पीढ़ी को सचेत करने वाली है। पड़ोस में रहने आए एक अधेड़ ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। मतांतरण कराने के बाद उससे निकाह कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाद में युवती को पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा और पांच बच्चों का अब्बा है। विवाद बढ़ा और घर की चौखट पार कर गया। टीवी शो तक मामला पहुंचा और दोनों पत्नियों के समानता के अधिकार पर लंबी-लंबी बातें हुईं। समझौता कराया गया लेकिन अमल नहीं हो सका। इसके बाद युवती पर पति का जुर्म और बढ़ गया।

महिला हेल्पलाइन पर मदद की गुहार पर एक बार फिर वन स्टाप सेंटर में पति और पत्नी का सामना कराया गया। लिखित समझौता हुआ, जिसमें मकान का किराया व अन्य खर्च देने पर रजामंदी हुई। एक युवती ने महिला हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराई कि उसका पति उसे मारता-पीटता है। उसकी चार साल की बेटी है। पति खर्चा नहीं देता। विवाद के कारण वह पति से अलग किराये के मकान में रहती है। वर्ष 2011 में उसके पड़ोस में एक व्यक्ति रहने आया था, जिसने अपना नाम बबलू बताया था।

उसने बाद में मतांतरण करा निकाह कर लिया था। निकाह के बाद पता चला कि उसके पांच बच्चे हैं। मामला रावतपुर मेडिकल कालेज परिसर स्थित वन स्टाप सेंटर भेज दिया गया। काउंसलर राबिया सुल्ताना ने काउंसिलिंग की। इस दौरान पता चला कि उसका घरेलू हिंसा का मामला जी टीवी के शो कहानी घर-घर की में अभिनेत्री जूही परमार ने उठाया था, जिसमें वह, पति, पहली पत्नी और उसकी ननद शो में मौजूद थीं।