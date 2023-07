Kanpur News: फेसबुक पर परवान चढ़ा प्यार, मुंबई के लिए निकली किशोरी, जीआरपी ने उतारा तो बोली- आपको पाप लगेगा

मोहब्‍बत में लोग क्‍या कुछ नहीं करते हैं। ऐसा ही मामला कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सामने आया। बिहार की एक क‍िशोरी को मुंबई के लड़के से प्‍यार हो गया। वह उससे म‍िलने के ल‍िए ट्रेन पर बैठकर मुंबई के ल‍िए न‍िकल पड़ी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी ने उसे देखा तो संदेह हुआ। पूछताछ के बाद उसे स्‍टेशन पर रोक ल‍िया। अब क‍िशोरी के प‍िता उसे लेने आ रहे हैं।

Kanpur News: ब‍िहार से मुंबई जा रही क‍िशोरी को जीआरपी ने ट्रेन से उतारा

