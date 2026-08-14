किसानों को बड़ी राहत, खरीफ फसल बीमा के आवेदन की समय सीमा बढ़ी

जागरण संवाददाता, कानपुर। खरीफ की फसलों का बीमा कराने के लिए ऋणी किसानों को अब अतिरिक्त समय मिल गया है। शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऋणी किसानों के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है, जबकि गैर-ऋणी किसान आज 15 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे।

उप कृषि निदेशक ने बताया कि जिले में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा समेत अधिसूचित खरीफ फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराया जा सकता है। इसके अलावा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ भी पात्र किसान उठा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों का बीमा बैंक शाखाओं के माध्यम से होगा, जबकि गैर-ऋणी किसान अपने निकटतम जन सेवा केंद्र पर केवल दो प्रतिशत प्रीमियम जमा कर बीमा करा सकते हैं।