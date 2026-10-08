कानपुर चिड़ियाघर में फिर 2013 जैसे हालात, 4 हिरणों की मौत के बाद 25 में संक्रमण फैलने की आशंका

जागरण संवाददाता, कानपुर। चिड़ियाघर में चार काले हिरणों की मौत के बाद बाकी के जीवन पर भी खतरा बढ़ गया है। हीमो प्रोटोजोवा परजीवी संक्रमण के चपेट में आने की आशंका पर 25 हिरणों को दवा दी गई है। कुछ अन्य हिरण भी सुस्त हैं, जिससे उनमें भी संक्रमण की आंशका जताई जा रही है। इनके खून के नमूने लेकर जांच कराई जा रही है।

चिड़ियाघर में संकटग्रस्त श्रेणी में आने वाले 87 काले हिरण थे। पिछले महीने हिरणों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ। इनका विसरा बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आइवीआरआई) भेजा गया। चिड़ियाघर के निदेशक डा.कन्हैया पटेल ने बताया कि संक्रमण रोकने के लिए दवा देने संग हिरणों को इंजेक्शन लगाए गए हैं।