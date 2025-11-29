Language
    गर्लफ्रेंड से आखिरी बार मिला, खा लिया जहर; कानपुर में प्रेमिका की शादी से एक दिन पहले प्रेमी की मौत 

    By Ankur Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:41 PM (IST)

    कानपुर के कल्याणपुर में 15 दिन पहले प्रेमिका से मिलने गए संदीप राजपूत नामक युवक ने कीटनाशक पी लिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी प्रेमिका की शादी 30 नवंबर को होने वाली है, जिसके कारण वह तनाव में था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कल्याणपुर में 15 दिन पहले प्रेमिका से मिलने गए सचेंडी के चांदनामऊ गांव निवासी 21 वर्षीय संदीप राजपूत ने कीटनाशक पी लिया था। शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

    प्रेमिका की 30 नवंबर को शादी है, जिसको लेकर वह काफी परेशान था। पुलिस अब जांच कर रही है।

    चौकी प्रभारी शुभम पांडेय ने बताया कि स्वजन ने जानकारी दी थी कि उनका बेटा कीटनाशक दवा पीकर गंभीर हालत में मिला है। अब उसकी मौत हो गई। तहरीर मिलने पर जांच की जाएगी।

