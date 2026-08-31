कानपुर में महिला की मौत पर बवाल, पथराव में दो थाना प्रभारी व चौकी इंचार्ज घायल

जागरण संवाददाता, कानपुर। महिला की मौत के बाद रविवार को मायके पक्ष ने पति और ससुरालियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन ने गांव जाने के बजाय एयरपोर्ट रोड के पास कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया।

पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो आक्रोशित लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। सड़क किनारे खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। पथराव में चकेरी थानाप्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा, महाराजपुर थानाप्रभारी जनार्दन सिंह और अहिरवां चौकी प्रभारी जयवीर सिंह के सिर में चोट आईं।

कई अन्य पुलिसकर्मी और राहगीर भी घायल हुए। पुलिस ने लाठियां फटकारकर भीड़ को खदेड़ा। पांच उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। 32 वर्षीय माला की करीब आठ वर्ष पहले मुन्ना निषाद से शादी हुई थी। माला की तबीयत खराब थी तो ताऊ के बेटे सनी ने उसे दवा दिलाई और करीब तीन बजे घर छोड़कर चला गया। सनी के मुताबिक, माला को ससुराल छोड़ने के करीब एक घंटे बाद उसके बहनोई मुन्ना ने फोन कर बताया कि माला ने फंदा लगाकर जान दे दी है।