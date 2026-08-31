Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

कानपुर में महिला की मौत पर बवाल, पथराव में दो थाना प्रभारी व चौकी इंचार्ज घायल

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Updated: Mon, 31 Aug 2026 05:45 AM (IST)

कानपुर में एक महिला की मौत के बाद मायके पक्ष ने ससुरालियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. महिला की मौत के बाद मायके पक्ष का हंगामा।

  2. पुलिस पर पथराव में दो थाना प्रभारी घायल।

  3. पांच उपद्रवी हिरासत में, मुकदमा दर्ज होगा।

जागरण संवाददाता, कानपुर। महिला की मौत के बाद रविवार को मायके पक्ष ने पति और ससुरालियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन ने गांव जाने के बजाय एयरपोर्ट रोड के पास कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया।

पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो आक्रोशित लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। सड़क किनारे खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। पथराव में चकेरी थानाप्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा, महाराजपुर थानाप्रभारी जनार्दन सिंह और अहिरवां चौकी प्रभारी जयवीर सिंह के सिर में चोट आईं।

कई अन्य पुलिसकर्मी और राहगीर भी घायल हुए। पुलिस ने लाठियां फटकारकर भीड़ को खदेड़ा। पांच उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है।

32 वर्षीय माला की करीब आठ वर्ष पहले मुन्ना निषाद से शादी हुई थी। माला की तबीयत खराब थी तो ताऊ के बेटे सनी ने उसे दवा दिलाई और करीब तीन बजे घर छोड़कर चला गया। सनी के मुताबिक, माला को ससुराल छोड़ने के करीब एक घंटे बाद उसके बहनोई मुन्ना ने फोन कर बताया कि माला ने फंदा लगाकर जान दे दी है।

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि मृतका के मायके पक्ष ने पति और ससुरालियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया था। पथराव में दो थानाप्रभारी और एक चौकी प्रभारी घायल हुए हैं। उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

यह भी पढ़ें- Kanpur News: किसने थप्पड़ मारा मेरे भाई को...फिर उसकी ससुराल जाकर मार दी भाभी की बहन को गोली 