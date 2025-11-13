कानपुर में पहले महिला से किया सामूहिक दुष्कर्म, फिर निकाह और अब हलाला का बना रहे दबाव
कानपुर में एक महिला ने युवक समेत चार लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म और हलाला का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, उसे नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया गया, फिर निकाह के बाद तलाक देकर हलाला करने का दबाव बनाया जा रहा है। धार्मिक गुरु पर भी दबाव बनाने का आरोप है। पुलिस आयुक्त ने जांच का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। बाबूपुरवा की एक महिला ने युवक समेत चार आरोपितों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म करने व हलाला का दबाव बनाने का आरोप लगा पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई है। पीड़िता ने आरोपितों कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने और दुष्कर्म का आरोप लगाया। यही नहीं थाने में शिकायत करने पर उसने निकाह कर लिया, लेकिन उसके बाद शारीरिक शोषण करने लगा। विरोध पर उसने तलाक दे दिया।
आरोप है कि जब दोनों पक्ष धार्मिक गुरु के पास पहुंचे तो उन्होंने जबरन दबाव बना तलाक के कागज पर हस्ताक्षर करा लिए। बाद में हलाला करने के लिए दबाव बना रहे हैं। पुलिस आयुक्त ने जांच करा कार्रवाई का आश्वासन दिया।
बाबूपुरवा की पीड़िता ने बताया कि दहेज प्रताड़ना की वजह से उसका तलाक हो चुका है। वह पांच वर्षीय बेटी के साथ रहती है। उसके भरण पोषण के लिए वह क्षेत्र में ही स्थित एक युवक के कारखाने में काम करने लगी, जहां एक युवक आता-जाता था। उससे मुलकात हुई। उसने बेटी को अपनाने व निकाह करने की बात कही। उस पर भरोसा कर वह उसके साथ लिव इन में रहने लगी।
युवक 19 जून 2024 को रात लगभग 12:30 बजे उसके घर बारादेवी स्थित फायर ब्रिगेड स्टेशन के पास आया। उसके साथ उसका भाई व दो दोस्त थे। वे लोग कोल्डड्रिंक और बिरियानी लेकर आए थे। कोल्डड्रिंक पीते ही वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो पता चला कि उन लाेगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उन लोगों ने सिर के बाल मुड़वा दिए।
पीड़िता ने थाने में शिकायत की तो युवक ने पहले उसकी बेटी का अपहरण कर हत्या करने की धमकी दी। इसके बाद भी जब उसकी बात नहीं मानी तो उसने निकाह करने को कहा। एक जनवरी 2025 को युवक ने उससे आजाद नगर में शहर काजी के सामने निकाह किया, लेकिन युवक के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह नशे की गोलियां मिलाकर उसे देता था। मारता-पीटता था।
इसबीच उसने सादे कागज में उसने यह कहकर हस्ताक्षर करवाए थे कि किराये के मकान की जगह अपने घर पर रखेंगे, लेकिन 30 अप्रैल 2025 को मेरे बैंक खाते में चार बार में 1.80 लाख रुपये तनवीर ने भेजे। जब उससे रुपयों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि अब तुमसे तलाक हो चुका है। मेहर की रकम गुजारे भत्ते के लिए खाते में डाली है। जबकि उससे कोई तलाक नहीं हुआ। मामले में बाबूपुरवा थाने में तहरीर दी। पुलिस ने युवक को बुलवाया तो उसने कागज दिखाए और कहा कि तलाक हो चुका है।
इसके बाद युवक ने 19 मई को एक धार्मिक गुरु के पास बुलाया और उनके सामने युवक ने जबरन हस्ताक्षर करवा लिए। वह धार्मिक गुरु के सामने रोतीरही, लेकिन वह बोलने लगे कि अभी तो तुम्हारा तलाक हो चुका है। बाद में आना तो तुम्हारा हलाला कर दूंगा। यह सुनकर पीड़िता सह गई। आरोप है कि युवक 11 जून को घर में आया और कहा कि धार्मिक गुरु हलाला के लिए मिलना चाहते हैं। उनकी बात मानोगी तो फिर निकाह कर लेंगे। बात न मानने पर वे लोग धमकाने लगे। पीड़िता ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई।
