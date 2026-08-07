कानपुर का मनीष गुप्ता हत्याकांड: पति को चाकू से गोदकर मार डाला था, पत्नी के खिलाफ 600 पेज की चार्जशीट तैयार

जागरण संवाददाता, कानपुर। बिरहाना रोड में पति की चाकू से गोदकर हत्या करने की आरोपित पत्नी के खिलाफ फीलखाना थाना पुलिस ने 20 से अधिक गवाहों के साथ करीब 600 पेज की चार्जशीट तैयार कर ली है लेकिन अब तक हत्यारोपित के प्रेमी के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले हैं। जांच में सामने आया कि महिला प्रेमी से फोन पर बात करती थी। पति के रोकने पर उसने हत्या की थी।

बिरहाना रोड नील वाली गली निवासी मनीष गुप्ता ने कैंट के शांतिनगर निवासी निहारिका से 30 जून 2017 को प्रेम विवाह किया था। सितंबर 2020 में निहारिका ने एक बच्चे को जन्म दिया। मनीष के पिता रामकिशोर गुप्ता ने बताया कि दो साल पहले बहू का किसी युवक से प्रेम प्रसंग हो गया।