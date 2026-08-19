Rain Alert: कानपुर में फिर बदलेगा मौसम, 20 और 21 अगस्त को भारी बारिश की संभावना
कानपुर में चार दिन की बारिश के बाद मंगलवार को धूप निकलने से तापमान बढ़ा, लेकिन 20 और 21 अगस्त को भारी वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 अगस्त तक हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है।
HighLights
मंगलवार को धूप से कानपुर का तापमान बढ़ा।
20-21 अगस्त को कानपुर में भारी वर्षा की संभावना।
पूर्वी यूपी में 23 अगस्त तक हल्की बारिश जारी।
जागरण संवाददाता, कानपुर। चार दिन की लगातार वर्षा के बाद मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह फुहारें पड़ने के बाद दिन में तेज धूप निकली तो अधिकतम तापमान 27.6 से बढ़कर 32.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। हालांकि राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में फिर वर्षा का दौर शुरू होने का पूर्वानुमान जताया है। 20 और 21 अगस्त को कानपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 अगस्त तक हल्की से मध्यम वर्षा का सिलसिला जारी रह सकता है।
मंगलवार को शहर में सुबह कुछ देर फुहारें पड़ीं, लेकिन इसके बाद बादल छंट गए और तेज धूप खिली। इससे दिन के तापमान में एक ही दिन में पांच डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री और न्यूनतम 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा। सोमवार को न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री था। अधिकतम आर्द्रता 92 और न्यूनतम 67 प्रतिशत दर्ज की गई। मंगलवार को करीब 19 मिमी वर्षा दर्ज किया गया।
मौसम वैज्ञानिक डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि 19 अगस्त को प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में भारी वर्षा हो सकती है। 20 और 21 अगस्त को वर्षा की गतिविधियां और बढ़ने तथा बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद 22 और 23 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रह सकता है। उन्होंने बताया कि कानपुर में छिटपुट वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। पूर्वी हवा की गति बढ़ने पर बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं।
|तारीख
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|12 अगस्त
|34.6 डिग्री सेल्सियस
|26.4 डिग्री सेल्सियस
|13 अगस्त
|35.6 डिग्री सेल्सियस
|26.8 डिग्री सेल्सियस
|14 अगस्त
|33.0 डिग्री सेल्सियस
|24.2 डिग्री सेल्सियस
|15 अगस्त
|34.4 डिग्री सेल्सियस
|25.6 डिग्री सेल्सियस
|16 अगस्त
|31.2 डिग्री सेल्सियस
|26.4 डिग्री सेल्सियस
|17 अगस्त
|27.6 डिग्री सेल्सियस
|25.2 डिग्री सेल्सियस
|18 अगस्त
|32.6 डिग्री सेल्सियस
|24.5 डिग्री सेल्सियस