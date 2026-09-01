पैसों के लिए पति बना हैवान! कानपुर में पत्नी से कराता था वैश्यावृत्ति, महाराष्ट्र से गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। कल्याणपुर पुलिस ने पत्नी से जबरन वैश्यावृत्ति कराने वाले पति को महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित चार वर्षों से पता बदल कर पुलिस को चकमा दे रहा था, जिसके बाद आरोपित पर 10 हजार का इनाम घोषित किया गया था।

कल्याणपुर निवासी पीड़िता ने 6 अक्टूबर 2022 को कल्याणपुर थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी 2 मई 2022 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले के बड़तल्ला निवासी युवक से हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाए कि शादी के कुछ दिन बाद ही ससुरालियों ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर मारपीट, गाली गलौज के साथ उसे प्रताड़ित करने लगे।

यही नहीं पति ने जबरन वैश्यावृत्ति के अड्डे सोना गाछी ले जाकर उससे अनैतिक देह व्यापार कराया। मुकदमे के बाद पुलिस आरोपित पति की तलाश में लगी थी, इसी बीच आरोपित ने अपना घर बदल दिया। तमाम प्रयास के बाद भी गिरफ्तारी न होने पर आरोपित के खिलाफ 10 हजार का इनाम घोषित किया गया।