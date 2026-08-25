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कानपुर में हाईवे किनारे पड़ी टॉफी-चॉकलेट उठा ले गए लोग, एक्सपायरी थी या जहरीली? Video Viral हुआ तो सैंपल जांच को भेजा

By Ankur Srivastava Edited By: Anurag Shukla
Updated: Tue, 25 Aug 2026 10:31 PM (IST)

कानपुर में हाईवे किनारे पड़ी टॉफी और चॉकलेट को लोगों ने लूट लिया, जिसके बाद उनके एक्सपायरी या जहरीले होने की आशंका पर जांच शुरू हुई। वायरल वीडियो के बाद पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग मामले की जांच कर रहे हैं, और सैंपल परीक्षण के लिए भेजे गए हैं।

वीडियो में टाफिया उठाकर ले जाते लोग, वहीं मंगलवार को उसी जगह पर टाफियों को पड़े थे रैपर। जागरण

वीडियो में टाफिया उठाकर ले जाते लोग, वहीं मंगलवार को उसी जगह पर टाफियों को पड़े थे रैपर। जागरण

HighLights

  1. कानपुर हाईवे पर लोगों ने लूटीं पड़ी टॉफी-चॉकलेट।

  2. एक्सपायरी या जहरीले होने की आशंका पर जांच शुरू।

  3. वायरल वीडियो के बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए।

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। पनकी में कानपुर-इटावा हाईवे किनारे पड़ी टाफी व चाकलेट लूटने की होड़ लग गई। कोई कार से उतरकर तो किसी ने गत्ते, बोरियों में डिब्बे भरकर बाइक से ले गए। जब सोमवार देर रात इसका वीडियो वायरल हुआ। मंगलवार को सैंपल जांच के लिए भेजा गया। अभी ये पता नहीं चल सका है कि ये एक्सपायरी था या जहरीला?

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मामले की जांच कर रही है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए निर्माता कंपनी ने बड़ी मात्रा में चाकलेट और टाफी भरे डिब्बे फेंके हैं। वीडियो में राहगीर व स्थानीय लोग इन्हें उठाकर भागते दिख रहे हैं। जांच में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि वीडियो कब का है और किस फैक्ट्री से टाफी व चाकलेट फेंकी गई हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी खाद्य वस्तुओं के सेवन से तबीयत बिगड़ सकती है।

यहां पर पड़ा था माल

टाफी व चाकलेट लूटने का प्रचलित वीडियो एलएमएल चौराहा से थम्सअप चौराहा के बीच में स्थित फर्टिलाइजर फैक्ट्री के पीछे हाईवे से 200 मीटर दूरी पर लिंक रोड का है। चाकलेट और टाफी देख लोग बिना सोचे-समझे उसे लोग लेकर भागने लगे। कोई जेब में तो कोई झोले में चाकलेट-टाफियां भरते दिखा। वीडियो को संज्ञान में लेकर पनकी थाना पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि लव टोन, फ्रेशी कोकोनट और कोकोनट सीक्रेट नाम की टाफियों और चाकलेट के गत्ते फेंके गए थे।

kanpur toffees chocolates Loot viral video

यहां की कंपनी का था प्रोडक्ट

टाफी और चाकलेट महाराष्ट्र के नासिक जिले में शिंदे नया गांव रोड स्थित डाबी फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बनती हैं। स्थानीय निवासी नीरज कुशवाहा ने बताया कि एक सप्ताह पहले सड़क किनारे टाफी और चाकलेट पड़े होने की जानकारी मिली थी। लोग झोले और बोरियो में भरकर टाफिया और चाकलेट ले गए थे। सड़क पर टाफी-चाकलेट ले जाने और भीड़ देखने वालों की भीड़ लगी थी। एसीपी पनकी अमित चौरसिया ने बताया कि सोमवार रात करीब एक बजे वीडियो सामने आया। मिट्टी से सने रैपर पर महाराष्ट्र लिखा दिखाई दिया है।

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साइबर ठग समझ पुलिस को बताने से किया इन्कार

वहीं पुलिस ने जब टाफियां और चाकलेट ले गए बाइक सवार का नंबर ट्रेस करके कॉल किया तो उल्टा खरी खोटी सुननी पड़ गई। पुलिसकर्मी ने बताया कि रनिया का रहने वाला बाइक सवार ने साइबर ठग समझ लिया। इसके बाद जानकारी देने के बजाय कुछ भी बताने से इन्कार किया।


सैंपल रिपोर्ट से होगा स्पष्ट, डीलर की पहचान हो गई

वहीं सहायक खाद्य उपायुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन संजय प्रताप सिंह ने बताया कि वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच की गई। टॉफी-चॉकलेट एक्सपायरी है या नहीं, अभी पुष्टि नहीं है। इसके डीलर की पहचान कर ली गई है। रैपर और खाद्य पदार्थ का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है।

एक्सपायरी तिथि के बाद खाद्य पदार्थों में तेजी पनपते हैं हानिकारक बैक्टीरिया, यीस्ट और फंगस

  • एक्सपायरी तिथि के बाद खाद्य पदार्थों में तेजी पनपते हैं हानिकारक बैक्टीरिया, यीस्ट और फंगस तेजी से पनपने लगते हैं।
  • पेट में तेज दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पुराना खाना पचने में भारी होता है, इससे एसिडिटी, बदहजमी और जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है।
  • खराब हो चुके खाद्य पदार्थों में मौजूद केमिकल और टाक्सिन शरीर में रिएक्शन कर सकते हैं, जिससे त्वचा पर चकत्ते (रैशेज) या खुजली हो सकती है।
  • समय सीमा निकलने के बाद इन चीजों के सारे विटामिन और मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं, इससे शरीर को पोषण मिलने के बजाय केवल रासायनिक अवशेष मिलते हैं।
  • दूषित और एक्सपायर्ड सामग्री का सेवन लगातार करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है।
    (जैसा कि जीएसवीएम मेडिकल कालेज के मेडिसिन विभाग के प्रो. जेएस कुशवाहा ने बताया)


नमी और गर्मी के संपर्क में आने पर ऐसी टाफी व चाकलेट में बैक्टीरिया, फफूंदी पनपने से पेट में संक्रमण, बदहजमी और फूड प्वाइजनिंग हो सकती है। जी मिचलाना, उल्टी, दस्त या पेट में ऐंठन की समस्या भी हो सकती है। एलर्जी या त्वचा में चकत्ते पड़ सकते हैं।
डा. एसपी सिंह, पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर