Kanpur SGST Raid राज्य कर विभाग (एसजीएसटी) ने सोमवार को बड़ी फुटवियर कंपनी के 40 प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापे मारे। कानपुर और उन्नाव की 14 फैक्ट्रियों के साथ 20 परिसरों में छापे की कार्रवाई चल रही है। कंपनी की दूसरे जिलों में भी 14 अन्य फैक्ट्रियों के साथ शोरूम हैं। सोमवार दोपहर राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ कानपुर में छापे की कार्रवाई शुरू की।

कानपुर-उन्नाव में फुटवियर कंपनी के 40 प्रतिष्ठानों पर SGST की छापेमारी, 150 से अधिक अधिकारी कर रहे जांच

Your browser does not support the audio element.

जागरण टीम, कानपुर : राज्य कर विभाग (एसजीएसटी) ने सोमवार को बड़ी फुटवियर कंपनी के 40 प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापे मारे। कानपुर और उन्नाव की 14 फैक्ट्रियों के साथ 20 परिसरों में छापे की कार्रवाई चल रही है। कंपनी की दूसरे जिलों में भी 14 अन्य फैक्ट्रियों के साथ शोरूम हैं। सोमवार दोपहर राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ कानपुर में सिविल लाइंस स्थित कार्यालय, जाजमऊ स्थित शोरूम में छापे की कार्रवाई शुरू की। उन्नाव के औद्योगिक क्षेत्र दही के साइट नंबर एक और दो में स्थित 14 फैक्ट्रियों पर अधिकारियों ने पहुंचते ही फैक्ट्रियों के गेट बंद कर कर्मचारियों के बाहर जाने पर रोक लगा दी। ऑफिस स्टाफ को अंदर ही रोका गया फैक्ट्रियों में लेदर फुटवियर और गारमेंट बनाए जाते हैं। अधिकारियों ने खरीद व बिक्री के साथ ही स्टाक रजिस्टर कब्जे में ले लिए। शाम करीब साढ़े पांच बजे शिफ्ट पूरी होने पर अधिकारियों ने जिन श्रमिकों की छूट्टी हो गई थी, उन्हें फैक्ट्रियों से जाने दिया लेकिन ऑफिस स्टाफ को रोके रखा। टीम के साथ आए अधिकारी एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में जाकर निरीक्षण करते रहे। अधिकारियों ने कंप्यूटर, लैपटाप और मोबाइल का डाटा भी लिया। देर रात तक सभी जगहों पर छापे की कार्रवाई जारी थी।

Edited By: Abhishek Pandey