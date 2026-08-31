कानपुर में अनोखा प्रदर्शन... जगह-जगह भ्रष्टाचार ने खोला पाताल लोक का द्वार, धंसी सड़क देखने 'यमराज' भी आए
कानपुर के बर्रा-छह स्थित 80 फीट रोड पर सैकड़ों गड्ढे राहगीरों के लिए मुसीबत बने हैं, जिससे हादसे हो रहे ...और पढ़ें
HighLights
बर्रा-छह की 80 फीट रोड पर सैकड़ों गड्ढे मुसीबत
युवाओं ने यमराज का रूप धारण कर अनोखा प्रदर्शन
नगर निगम से सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग
जागरण संवाददाता, कानपुर। बर्रा-छह स्थित 80 फीट रोड पर सैकड़ों गड्ढे स्थानीय लोगों और राहगीरों के लिए मुसीबत बने हैं। बारिश के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। गड्ढों में पानी भरने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे दोपहिया वाहन सवारों के गिरने और हादसे का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई राहगीर गड्ढों में गिरकर घायल हो चुके हैं, जबकि कई ई-रिक्शा भी पलट चुके हैं।
लोगों ने अपने स्तर से गिट्टी और बालू डालकर छोटे गड्ढों को भरने का प्रयास भी किया, लेकिन बड़े गड्ढे अब भी राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने हैं। सड़क की बदहाली को लेकर युवा समाजसेवी अभिषेक यादव के नेतृत्व में युवाओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। एक युवक ने यमराज का रूप धारण किया, जबकि प्रदर्शनकारी ‘यमराज का द्वार-ग्रैंड ओपनिंग’ लिखा बैनर लेकर 80 फीट रोड पर पैदल मार्च करते नजर आए।
युवाओं ने नगर निगम और नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी कर जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी सड़क की बदहाली को उजागर किया गया। यमराज के वेश में युवक ने व्यंग्यात्मक संदेश देते हुए कहा कि यदि गड्ढे जल्द नहीं भरे गए तो उसे सड़क पर ही लोगों के गिरने का इंतजार करना पड़ेगा।
प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने जल्द मरम्मत नहीं होने पर नगर निगम कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी भी दी।। इस दौरान वैभव अवस्थी, दुर्गेश तिवारी, पीयूष अग्रहरि, गगन गुप्ता समेत तमाम युवा मौजूद रहे।