भारी बारिश ने बढ़ाई रेल यात्रियों की परेशानी; दूरंतो, राजधानी समेत दर्जनों ट्रेनें देरी से पहुंची कानपुर सेंट्रल

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर सेंट्रल और आसपास के स्टेशन होकर निकलने वाली ट्रेनों के संचालन पर गुरुवार को भी असर पड़ा। कहीं बारिश तो कहीं प्रीमियम ट्रेनों को निकालने में विलंब से आ रही ट्रेनों को रोकने के कारण देरी हुई। कई ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से सेंट्रल स्टेशन पहुंचीं।

कानपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन नंबर 12811 नई दिल्ली दूरंतो एक्सप्रेस निर्धारित समय सुबह 12.50 की जगह चार घंटे 11 मिनट की देरी से 5.01 बजे आई। इसी तरह ट्रेन नंबर 20801 मगध एक्सप्रेस चार बजे की जगह 4.52 बजे आई। इसके अलावा 12301 नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस निर्धारित समय सुबह 4.45 की जगह 37 मिनट की देरी से 5.26 बजे आई।