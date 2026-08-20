भारी बारिश ने बढ़ाई रेल यात्रियों की परेशानी; दूरंतो, राजधानी समेत दर्जनों ट्रेनें देरी से पहुंची कानपुर सेंट्रल
कानपुर सेंट्रल पर गुरुवार को बारिश और प्रीमियम ट्रेनों के कारण कई ट्रेनें देरी से पहुंचीं। दूरंतो, राजधानी और गोरखधाम जैसी प्रमुख ट्रेनें निर्धारित समय से घंटों विलंब से आईं।
HighLights
बारिश और प्रीमियम ट्रेनों के कारण ट्रेनें हुईं लेट।
दूरंतो, राजधानी, गोरखधाम एक्सप्रेस घंटों देरी से पहुंचीं।
कानपुर सेंट्रल पर यात्रियों को हुई भारी असुविधा।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर सेंट्रल और आसपास के स्टेशन होकर निकलने वाली ट्रेनों के संचालन पर गुरुवार को भी असर पड़ा। कहीं बारिश तो कहीं प्रीमियम ट्रेनों को निकालने में विलंब से आ रही ट्रेनों को रोकने के कारण देरी हुई। कई ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से सेंट्रल स्टेशन पहुंचीं।
कानपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन नंबर 12811 नई दिल्ली दूरंतो एक्सप्रेस निर्धारित समय सुबह 12.50 की जगह चार घंटे 11 मिनट की देरी से 5.01 बजे आई। इसी तरह ट्रेन नंबर 20801 मगध एक्सप्रेस चार बजे की जगह 4.52 बजे आई। इसके अलावा 12301 नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस निर्धारित समय सुबह 4.45 की जगह 37 मिनट की देरी से 5.26 बजे आई।
इसके अलावा ट्रेन नंबर 12423 नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस निर्धारित समय 4.55 बजे की जगह दो घंटे 16 मिनट विलंब से 07.11 बजे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची।
इसी तरह गोरखपुर जाने वाली ट्रेन नंबर 12556 गोरखधाम सुपरफास्ट पांच घंटे 57 मिनट विलंब से कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची। इसी तरह 15110 मथुरा-छपरा एक्सप्रेस 40 मिनट देरी से आई। दूसरी ओर प्रयागराज रूट पर भी कई ट्रेनें विलंब से निकलीं।