    'कोई देख न ले, इसलिए...', कानपुर में ट्रेन से कटकर बॉयफ्रेंड की मौत, गर्लफ्रेंड गंभीर रूप से घायल

    By Vipin Trivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:30 PM (IST)

    कानपुर के गोविंद नगर में कानपुर-झांसी रेलवे ट्रैक पर प्रेमिका के साथ जा रहे एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। युवती मामूली रूप से घायल हु ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंद नगर में कानपुर–झांसी रेलवे ट्रैक के किनारे प्रेमिका के साथ जा रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि युवती मामूली रूप से घायल हो गई। वहीं, हादसे से घबराई युवती बिना किसी को कुछ बताए ही वहां से निकलकर घर आ गई।

    इधर, इलाकाई लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षत-विक्षत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को ट्रैक के पास ही दो मोबाइल फोन, ईयरबैंड, चप्पल आदि मिले।

    सोमवार सुबह मोबाइल के जरिए युवक की शिनाख्त होने के बाद पुलिस प्रेमिका तक पहुंची। उसने बताया कि वह प्रेमी उसे कपड़े खरीदवाने के लिए ले जा रहा था। कोई देख न ले इसलिए ट्रैक का रास्ता चुना। इसी दौरान हादसा हो गया।

    मृतक की पहचान मूलरूप से सीतापुर के काशीपुर मल्लापुर निवासी दिनेश पांडेय के 22वर्षीय इकलौते बेटे सूरज पांडेय के रूप में हुई है। सूरज दादा नगर स्थित सूर्या नमकीन फैक्ट्री में पांच साल से पैकिंग का काम करता था। परिवार में उसकी पत्नी कृष्णावती और छोटी बेटी रोशनी है।

    वहीं, युवती की पहचान अन्नू तिवारी के रूप में हुई है, जो मूलरूप से कानपुर देहात के रसूलाबाद की है और बीते दो माह से दबौली वेस्ट में रहकर उसी फैक्ट्री में काम कर रही थी। रविवार को फैक्ट्री बंद होने के कारण सूरज काम पर नहीं गया था।

    सोमवार सुबह 11 बजे तक फैक्ट्री नहीं पहुंचने पर सुपरवाइजर ने सूरज को फोन किया, जिसे रतनलाल नगर चौकी प्रभारी मनीष सिंह ने उठाया और हादसे की जानकारी दी। इसके बाद परिवार वाले चौकी पहुंचे। वहीं, पुलिस की पूछताछ में अन्नू तिवारी ने बताया कि रविवार शाम करीब छह बजे वह कपड़े खरीदने दबौली जा रही थी।

    इसी दौरान सूरज ने उसे 15 बार काल की, लेकिन उसने बात नहीं की। इसके बाद वह दबौली अंडरपास के पास उसे मिल गया और साथ कपड़े खरीदने चलने को कहा। उन्हें कोई फैक्ट्रीकर्मी साथ देख न ले, इसलिए रेलवे ट्रैक से होकर जा रहे थे।

    इसी दौरान सूरज ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे से वह बुरी तरह डर गई थी। इसलिए बिना किसी को कुछ बताए घर आ गई थी और घर पर भी किसी को कुछ नहीं बताया।

    इधर, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के ममेरे भाई सत्यम पांडेय, मामा संतोष कुमार पांडेय और चचेरे भाई अंकित पांडेय ने युवती पर हत्या का आरोप लगाया है। गोविंदनगर थानाप्रभारी रिकेश कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तहरीर नहीं मिली है।