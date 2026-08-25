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कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में आज बुधवार 26 अगस्त को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध, यहां देखें ओपीडी सूची

By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
Updated: Tue, 25 Aug 2026 10:46 PM (IST)

कानपुर के एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई सहित कई अस्पतालों में बुधवार को ओपीडी में उपलब्ध डॉक्टरों की सूची। इसमें विभिन्न विभागों जैसे मेडिसिन, सर्जरी, बाल रोग आदि के विशेषज्ञ डॉक्टरों के नाम शामिल हैं।

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HighLights

  1. एलएलआर अस्पताल में मेडिसिन, मनोरोग, नेत्र रोग विशेषज्ञ उपलब्ध।

  2. जीएसवीएसएस पीजीआई में न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रो मेडिसिन विशेषज्ञ मौजूद।

  3. उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ मिलेंगे।

जागरण संवाददाता, कानपुर। बुधवार को कानपुर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए विभिन्न विभागों की ओपीडी सुबह आठ बजे से शुरू होगी। एलएलआर अस्पताल में मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा, मनोरोग, ईएनटी, नेत्र और दंत रोग समेत कई विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को परामर्श देंगे। जीएसवीएसएस पीजीआइ में न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन, यूरोलाजी, नेफ्रोलाजी और पेन मेडिसिन की ओपीडी संचालित होगी।

उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जरी, ईएनटी, नेत्र, आर्थोपेडिक, बाल रोग, त्वचा और मनोरोग विभाग में चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। हृदय रोग संस्थान में कार्डियोलाजी मेडिसिन के साथ कार्डियक सर्जरी की ओपीडी भी होगी, जिसमें चिकित्सकों के समय अलग-अलग निर्धारित हैं। मुरारी चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में भी विभिन्न विभागों की ओपीडी चलेगी।  

 

अस्पताल/विभाग डॉक्टर
ओपीडी समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक
एलएलआर अस्पताल - मेडिसिन डा. सौरभ अग्रवाल, डा. बृजेश कुमार, डा. विशाल कुमार गुप्ता
मनोरोग डा. धनंजय चौधरी
नाक, कान और गला डा. अमृता श्रीवास्तव
त्वचा रोग डा. युगल राजपूत
बाल रोग डा. नेहा अग्रवाल, डा. आराधना गुप्ता
दंत रोग डा. शिशिर धर
सर्जरी स्पेशल ओपीडी डा. कुश पाठक
नेत्र रोग डा. पारुल सिंह
सर्जरी डा. गोविंद त्रिवेदी, डा. प्रेमशंकर, डा. सिद्धार्थ सिंह, डा. पवन कुमार
हड्डी रोग डा. चंदन कुमार, डा. पुनीत अग्रवाल
जीएसवीएसएस पीजीआइ - न्यूरोलाजी डा. निखिल कुमार साहू, डा. अमित चंद्रा
न्यूरो सर्जरी डा. प्रथमेश मिश्रा, डा. अभिषेक गुप्ता
गैस्ट्रो मेडिसिन डा. मोहित त्रिपाठी
यूरोलाजी डा. प्रखर पटेल
नेफ्रोलाजी डा. युवराज गुलाटी
पेन मेडिसिन डा. रिचा अग्रवाल
उर्सुला अस्पताल - फिजिशियन डा. गौतम जैन, डा. अशोक कुमार, डा. आरके कटियार
सर्जन डा. बीके सिंह
ईएनटी डा. बृजेंद्र शुक्ला
नेत्र रोग डा. बीडी सेठ
आर्थोपेडिक डा. अनुपम सचान, डा. डीके महेश्वरी
बाल रोग डा. सूरज शिवहरे, डा. कैलाश
त्वचा रोग डा. रत्नेश प्रभाकर
मनोरोग डा. चिरंजीव
हृदय रोग संस्थान - कार्डियोलाजी मेडिसिन डा. उमेश्वर पांडेय, डा. अवधेश कुमार शर्मा, डा. कुमार हिमांशु
कार्डियक सर्जरी डा. संदीप गौतम (सुबह 8 से दोपहर 2 बजे), डा. अनिल कुमार (दोपहर 2 से शाम 6 बजे)
मुरारी चेस्ट चिकित्सालय - चेस्ट रोग डा. अवधेश कुमार
कांशीराम चिकित्सालय - जनरल सर्जरी डा. वसंत लाल
नेत्र रोग डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन
नाक, कान और गला डा. अतुल सचान
आर्थो डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
बाल रोग डा. सतीश कुमार
त्वचा रोग डा. आशीष कटियार
नोट ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।

 