यूपी के इस जिले की 100 ग्राम पंचायतें बनेंगी तंबाकू मुक्त, टॉप 10 गांव को मिलेगा दो लाख का फंड

जागरण संवाददाता, कानपुर। बीते 15 सालों से राज्य सरकार तंबाकू नियंत्रण के लिए अभियान चला रही है। इस बार दो माह के अभियान को लेकर जिलाधिरी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने खास निर्देश दिए हैं।

जिसमें सौ ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में बेहतर कार्य करने वाली टाप टेन ग्राम पंचायतों का चयन करके विकास कार्य के लिए दो लाख रुपये का फंड दिया जाएगा।

कलक्ट्रेट सभागार में तंबाकू मुक्त अभियान के तहत बैठक करते हुए जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले के 10 ब्लाक के 10-10 ग्राम पंचायतों में को तंबाकू मुक्त किया जाएगा। इसमें बीडीओ, ग्राम सचिव और स्थानीय पुलिस अधिकारियों की समिति का गठन किया जाएगा। जिला पंचायत राज विभाग से सौ गांव का चयन किया जा रहा है।