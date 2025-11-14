यूपी के इस जिले की 100 ग्राम पंचायतें बनेंगी तंबाकू मुक्त, टॉप 10 गांव को मिलेगा दो लाख का फंड
कानपुर में तंबाकू नियंत्रण के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने सौ ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। बेहतर प्रदर्शन करने वाली दस ग्राम पंचायतों को विकास के लिए दो लाख रुपये का फंड मिलेगा। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें गांवों में जागरूकता फैलाएंगी और तंबाकू विक्रेताओं पर कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, कानपुर। बीते 15 सालों से राज्य सरकार तंबाकू नियंत्रण के लिए अभियान चला रही है। इस बार दो माह के अभियान को लेकर जिलाधिरी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने खास निर्देश दिए हैं।
जिसमें सौ ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में बेहतर कार्य करने वाली टाप टेन ग्राम पंचायतों का चयन करके विकास कार्य के लिए दो लाख रुपये का फंड दिया जाएगा।
कलक्ट्रेट सभागार में तंबाकू मुक्त अभियान के तहत बैठक करते हुए जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले के 10 ब्लाक के 10-10 ग्राम पंचायतों में को तंबाकू मुक्त किया जाएगा। इसमें बीडीओ, ग्राम सचिव और स्थानीय पुलिस अधिकारियों की समिति का गठन किया जाएगा। जिला पंचायत राज विभाग से सौ गांव का चयन किया जा रहा है।
पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कमेटियां चयनित गांव में जाकर सर्वे करेंगी, इसके साथ ही तंबाकू उत्पादों को छोड़ने और बिक्री बंद करने के लिए जागरूक करेंगी। 31 दिसंबर तक हर ब्लाक में स्कूलों के सौ मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
तंबाकू मुक्त कार्यक्रम की जिला सलाहकार निधि वाजपेयी ने बताया कि वर्ष 2015 से नौ अक्टूबर से नौ दिसंबर के बीच यह अभियान चलता है।
इस बार जिलाधिकारी ने सभी विभागों के सहयोग से अभियान चलाने के साथ ही कमेटियों को गठन किया है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने और स्वेच्छा से छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।