नवरात्र पर वैष्णो देवी की यात्रा नहीं होगी आसान, कानपुर से कटरा-जम्मू की ट्रेनें दो महीने पहले ही फुल

जागरण संवाददाता, कानपुर। नवरात्र में माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की मुश्किल अभी से बढ़ गई है। कानपुर से कटरा व जम्मू जाने वाली ट्रेनों में करीब दो महीने पहले ही विभिन्न श्रेणियों में लंबी वेटिंग शुरू हो गई है। कानपुर से रोजाना जाने वाली जम्मू मेल की स्थिति सबसे खराब है।

इस ट्रेन के फर्स्ट एसी में दो सीटें उपलब्ध हैं, बाकी श्रेणियों में वेटिंग है। दूसरी ओर सप्ताह में चार दिन चलने वाली सूबेदारगंज एक्सप्रेस में भी लंबी वेटिंग है। कानपुर से सीधे कटरा जाने वाली सीमित सेवाओं के कारण नवरात्र के दौरान भीड़ बढ़ने की आशंका है। ऐसे में नवरात्र के दौरान मां वैष्णो देवी के दर्शन की राह आसान नहीं होगी।



नवरात्र में बढ़ेगी मांग

अक्टूबर में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कानपुर और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटरा जाते हैं। नवरात्र के दिनों के लिए अभी से आरक्षण कराने पर कई ट्रेनों में वेटिंग मिल रही है। स्लीपर से लेकर एसी श्रेणियों तक सीटों की उपलब्धता सीमित है। कानपुर से सीधे कटरा जाने वाली सीमित सेवाओं के कारण नवरात्र के दौरान भीड़ बढ़ने की आशंका है।



तत्काल टिकट भी आसान विकल्प नहीं

सामान्य आरक्षण में सीट न मिलने पर तत्काल पर निर्भरता बढ़ेगी, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ सकती है।