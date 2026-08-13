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    नवरात्र पर वैष्णो देवी की यात्रा नहीं होगी आसान, कानपुर से कटरा-जम्मू की ट्रेनें दो महीने पहले ही फुल

    By Rahul Shrivastava Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:05 PM (IST)

    कानपुर से माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को नवरात्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेनों में दो महीने पहले से ही लंबी वेटिंग लिस ...और पढ़ें

    इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

    इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

    HighLights

    1. कानपुर से वैष्णो देवी ट्रेनों में दो माह पहले वेटिंग।

    2. नवरात्र में श्रद्धालुओं को यात्रा में होगी भारी परेशानी।

    3. सीमित सीधी ट्रेनें, तत्काल टिकट भी मुश्किल विकल्प।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। नवरात्र में माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की मुश्किल अभी से बढ़ गई है। कानपुर से कटरा व जम्मू जाने वाली ट्रेनों में करीब दो महीने पहले ही विभिन्न श्रेणियों में लंबी वेटिंग शुरू हो गई है। कानपुर से रोजाना जाने वाली जम्मू मेल की स्थिति सबसे खराब है।

    इस ट्रेन के फर्स्ट एसी में दो सीटें उपलब्ध हैं, बाकी श्रेणियों में वेटिंग है। दूसरी ओर सप्ताह में चार दिन चलने वाली सूबेदारगंज एक्सप्रेस में भी लंबी वेटिंग है। कानपुर से सीधे कटरा जाने वाली सीमित सेवाओं के कारण नवरात्र के दौरान भीड़ बढ़ने की आशंका है। ऐसे में नवरात्र के दौरान मां वैष्णो देवी के दर्शन की राह आसान नहीं होगी।

    नवरात्र में बढ़ेगी मांग

    अक्टूबर में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कानपुर और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटरा जाते हैं। नवरात्र के दिनों के लिए अभी से आरक्षण कराने पर कई ट्रेनों में वेटिंग मिल रही है। स्लीपर से लेकर एसी श्रेणियों तक सीटों की उपलब्धता सीमित है। कानपुर से सीधे कटरा जाने वाली सीमित सेवाओं के कारण नवरात्र के दौरान भीड़ बढ़ने की आशंका है।

    तत्काल टिकट भी आसान विकल्प नहीं
    सामान्य आरक्षण में सीट न मिलने पर तत्काल पर निर्भरता बढ़ेगी, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ सकती है।

    🚩 नवरात्र विशेष: ट्रेनों में सीट की स्थिति 🚩

    📅 10 अक्टूबर
    ट्रेन नंबर व नाम स्लीपर इकोनॉमी क्लास थर्ड एसी सेकेंड एसी फर्स्ट एसी
    20433 जम्मू मेल 21 01 09 02 2 सीट खाली
    18101 टाटा एक्सप्रेस 14 2 सीट खाली 01 2 सीट खाली --
    22431 सूबेदारगंज एक्सप्रेस 40 02 07 05 सीट खाली 2 सीट खाली
    📅 11 अक्टूबर
    ट्रेन नंबर व नाम स्लीपर इकोनॉमी क्लास थर्ड एसी सेकेंड एसी फर्स्ट एसी
    20433 जम्मू मेल 17 01 02 01 2 सीट खाली
    18309 संबलपुर एक्सप्रेस 06 -- 05 सीट खाली 01 --

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