जागरण संवाददाता, कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कालेज में वर्ष 2006 से 2013 तक लगभग आठ साल फार्माकोलाजी की प्रवक्ता रही डा. शाहीन व लक्ष्मीपत सिंहानिया हृदय रोग संस्थान (कार्डियोलाजी) के सीनियर रेजिडेंट डा. मोहम्मद आरिफ मीर के आतंकी तार से जुड़ाव मिलने के बाद व्हाइट कालर ट्रेरर की जांच शुरू हो गई है।

आतंकी नेटवर्क में 100 डाक्टरों के देश भर में जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। इसमें डा. शाहीन व डा. आरिफ के संपर्कों की तलाश के लिए जांच एजेंसी एनआइए व एटीएस की टीम शहर के 400 से ज्यादा फैकल्टी सहित, सीनियर, जूनियर व इंटर्न डाक्टर व स्टाफ का डाटा खंगाल रही है।

इसमें कार्डियोलाजी से भी जम्मू एंड कश्मीर के छह सीनियर रेजिडेंट की भी कुंडली अब जांच एजेंसी के हाथ में है। सभी के नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ ही उनकी गतिविधियों, क्रियाकलाप, जीवन के पुराने इतिहास, गांव से लेकर शहर तक के रहन-सहन व उनसे मिलने वालों का ब्योरा लिया जा रहा है।

जीएसवीएम व कार्डियोलाजी के डाक्टर के आतंकी तार मिलने के बाद अब यहां वर्ष 2006 से 2013 के बीच शाहीन के समय में जीएसवीएम मेडिकल कालेज में सक्रिय रहने वाले डाक्टरों की जानकारी भी हासिल की जा रही है। इन सभी डाक्टरों के कनेक्शन भी जांचे जाएंगे। एनआइए व एटीएस जम्मू-कश्मीर मूल के सभी छात्रों व डाक्टरों के आपसी कनेक्शन की भी जांच कर रही है। आशंका है कि इनमें भी कई इससे जुड़े हो सकते हैं।

डा. शाहीन की कन्नौज में राजकीय मेडिकल कालेज में 2009 से 2010 के बीच छह माह तैनाती रही, इससे वहां का नेटवर्क भी देखा जा रहा है। शुक्रवार को जीएसवीएम मेडिकल कालेज में विभागवार डाक्टर व स्टाफ का डाटा उपलब्ध कराया गया।

जबकि कार्डियोलाजी में भी निदेशक प्रो. राकेश वर्मा की ओर से सभी फैकल्टी, सीनियर, जूनियर इंटर्न की डिटेल्स जुटाई जा रही है। खासतौर पर ऐसे डाक्टर जो संस्थान परिसर से बाहर रहते हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक मेडिकल कालेज से 55 क्लर्क सहित 275 कर्मचारी, 240 फैकल्टी, 525 रेजिडेंट, करीब 1200 एमबीबीएस स्टूडेंट की जानकारी कालेज की ओर जुटा ली गई है।