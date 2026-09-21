कानपुर मंडलायुक्त ने शासन को भेजी CDO की जांच रिपोर्ट, 15 से अधिक फर्मों के दस्तावेजों में मिली गड़बड़ी

जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर निगम में टेंडर हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने और नियमों की अनदेखी करने के मामले की जांच की आंच अब ठेकेदारों से आगे बढ़कर अधिकारियों और कुछ पार्षदों तक पहुंच गई है।

मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अभिनव जे. जैन की अध्यक्षता में हुई जांच में 15 से अधिक फर्मों के पंजीकरण और टेंडर से जुड़े दस्तावेजों में गड़बड़ियां सामने आई हैं। जांच रिपोर्ट मंडलायुक्त के. विजयेन्द्र पांडियन ने शासन को भेज दी है। रिपोर्ट के आधार पर मामले में कार्रवाई शासन स्तर से की जाएगी।

29 अगस्त को गठित जांच कमेटी ने नगर निगम में पंजीकृत फर्मों के दस्तावेज, ठेकेदारी की प्रक्रिया और विभिन्न टेंडरों में भागीदारी की पड़ताल की। जांच के दौरान कुछ फर्मों के दस्तावेजों में ऐसी कमियां सामने आईं, जिनसे उनके पंजीकरण और टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने को लेकर सवाल खड़े हुए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, कुछ मामलों में टेंडर हासिल करने और काम बांटने के लिए आपसी सांठ-गांठ के साक्ष्य भी मिले हैं। जांच में ठेकेदारों के साथ कुछ अधिकारियों और पार्षदों की भूमिका भी सामने आने की बात कही गई है। हालांकि, किसकी भूमिका कितनी है और किस स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ, इस बात को सार्वजनिक नहीं किया गया।