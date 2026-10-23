कानपुर में दरवाजा तोड़कर शिव मंदिर में घुसे चोर, दानपात्र तोड़कर की लूट; पुलिस हिरासत में 3 आरोपी

जागरण संवाददाता, कानपुर। काकादेव थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर सब्जी मंडी स्थित शिव मंदिर में गुरुवार देर रात एक चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। टोपी पहनकर मंदिर में घुसे संदिग्ध ने साबड़ से दरवाजे और दानपात्र को तोड़ दिया। पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान करने में जुटी है। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार देर रात एक संदिग्ध टोपी पहनकर शिव मंदिर में दाखिल हुआ। इसके बाद उसने साबड़ की मदद से दरवाजे को तोड़ा और दानपात्र को निशाना बनाया। मंदिर में चोरी करने के बाद वहां से निकल गया।