कानपुर में मोबाइल लुटने से दुखी किशोर ने जन्मदिन से एक दिन पहले फंदा लगा जान दी, परिवार में छाया मातम

जागरण संवाददाता, कानपुर। बर्रा में मोबाइल लुटने से आहत किशोर ने शुक्रवार रात पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वतंत्रता दिवस को उसका जन्मदिन होता है। अपने दो बेटों की बीमारी से मौत के बाद दंपती ने उसे 14 साल पहले गोद लिया था।

बर्रा के दामोदर नगर में रहने वाले हरिशचंद्र शर्मा आर्डनेंस फैक्ट्री से सेवानिवृत्त हैं। परिवार में पत्नी उमा और 17 वर्षीय बेटा अमित था। अमित ने इसी साल हाईस्कूल की परीक्षा पास की थी। वह आइटीआइ में प्रवेश लेना चाहता था। स्वजन ने बताया कि गुरुवार को अमित गोविंद नगर में कपड़े खरीदने गया था। जहां से लौटने के दौरान नंदलाल चौराहे पर बाइक सवार लुटेरों ने उसका मोबाइल फोन लूट लिया। हालांकि, उसने पुलिस को सूचना नहीं दी।