कानपुर के जाजमऊ में ट्रेनरी में लगी भीषण आग, एक युवक झुलसा

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के जाजमऊ में भीषण आग की घटना हुई। एक ट्रेनरी में आग की लपटें निकलने से आसपास हड़कंप मच गया। आग दूसरी फैक्ट्रियों और घरों में न फैल जाए इसे लेकर लोग परेशान रहे। दमकल को सूचना दी गई।

जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित पुरानी चुंगी पर संचालित यूनिवर्सल टेनरी में रविवार दोपहर करीब एक बजे अचानक आग लग गई। घटना की सूचना पर पहुंची जाजमऊ पुलिस ने दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। जाजमऊ में चमनगंज निवासी मो शारिक की टेनरी है। जिसके प्रथम तल पर रविवार सुबह आग लग गई।

टेनरी समेत आसपास मौजूद लोगों ने आग को बुझाने के प्रयास शुरू किए। साथ ही पुलिस और दमकल को सुचना दी। इसके बाद वहां पहुंचे जाजमऊ थाना पुलिस समेत दमकल ने आग पर काबू पाया। घटना स्प्रे डिपार्टमेंट में किसी बिजली उपकरण में शार्ट सर्किट से बात सामने आई है। बताया गया कि इस ट्रेनिंग में आग बुझाने के इंतजाम नहीं थे । इसलिए कर्मचारी सबमर्सिबल पंप, बाल्टी व मग से हिस्सा को बुझाने का प्रयास करते रहे।