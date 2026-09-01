UP T20: कानपुर सुपर स्टार प्लेऑफ से बाहर, डकवर्थ लुईस नियम ने तोड़ी उम्मीदें

जागरण संवाददाता, कानपुर। यूपी टी-20 लीग में सोमवार को खेला गया दूसरा मुकाबला रुक-रुककर हो रही वर्षा के कारण पूरा नहीं हो सका और डकवर्थ लुईस नियम के तहत लखनऊ फाल्कंस ने मुकाबला 13 रन से अपने नाम किया।

घरेलू मैदान में डकवर्थ लुईस नियम से मिली हार के साथ ही चौथे सीजन में कानपुर सुपर स्टार की प्ले आफ में पहुंचने की उम्मीद खत्म हो गई। घरेलू मैदान में टास जीतकर कानपुर सुपर स्टार ने गेंदबाजी चुनी।

लखनऊ को सलामी बल्लेबाज यशु प्रधान (40) और हिमांशु (43) ने अच्छी शुरुआत दिलाई। मध्यक्रम में आराध्य यादव (4) और अजित वर्मा (3) कुछ खास नहीं कर सके। कृतज्ञ (14) पर आउट हुए। इसके बाद प्रियम गर्ग (32) और विप्रराज निगम (18) ने टीम को संभाला और 20 ओवर में पांच विकेट पर 160 के योग तक पहुंचाया। गेंदबाजी में कानपुर सुपर स्टार के विनीत पनवार, शुभम मिश्रा, शक्ति वर्मा, यशोवर्धन व पवन ने एक-एक विकेट हासिल किया।