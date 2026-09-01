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UP T20: कानपुर सुपर स्टार प्लेऑफ से बाहर, डकवर्थ लुईस नियम ने तोड़ी उम्मीदें

By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
Updated: Tue, 01 Sep 2026 03:02 PM (IST)

कानपुर सुपर स्टार यूपी टी-20 लीग के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गया है, क्योंकि लखनऊ फाल्कंस ने वर्षा ...और पढ़ें

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HighLights

  1. खराब आउटफील्ड के कारण लखनऊ फाल्कंस को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 13 रन विजेता घोषित किया गया

  2. वर्षा बाधित मुकाबले में लखनऊ के 160 रन के जवाब में कानपुर 10 ओवर में चार विकेट पर 68 रन बना चुका था

जागरण संवाददाता, कानपुर। यूपी टी-20 लीग में सोमवार को खेला गया दूसरा मुकाबला रुक-रुककर हो रही वर्षा के कारण पूरा नहीं हो सका और डकवर्थ लुईस नियम के तहत लखनऊ फाल्कंस ने मुकाबला 13 रन से अपने नाम किया।
घरेलू मैदान में डकवर्थ लुईस नियम से मिली हार के साथ ही चौथे सीजन में कानपुर सुपर स्टार की प्ले आफ में पहुंचने की उम्मीद खत्म हो गई। घरेलू मैदान में टास जीतकर कानपुर सुपर स्टार ने गेंदबाजी चुनी।

लखनऊ को सलामी बल्लेबाज यशु प्रधान (40) और हिमांशु (43) ने अच्छी शुरुआत दिलाई। मध्यक्रम में आराध्य यादव (4) और अजित वर्मा (3) कुछ खास नहीं कर सके। कृतज्ञ (14) पर आउट हुए। इसके बाद प्रियम गर्ग (32) और विप्रराज निगम (18) ने टीम को संभाला और 20 ओवर में पांच विकेट पर 160 के योग तक पहुंचाया। गेंदबाजी में कानपुर सुपर स्टार के विनीत पनवार, शुभम मिश्रा, शक्ति वर्मा, यशोवर्धन व पवन ने एक-एक विकेट हासिल किया।

जवाब में कानपुर सुपर स्टार की शुरुआत बेहद खराब रही। सलामी बल्लेबाज प्रियांशु (0), आदर्श (11) पर आउट हुए। मध्यक्रम में अभिषेक (10) भी कुछ खास नहीं कर सके। समीर (17) ने जरूर कुछ देर संघर्ष किया। लेकिन वे भी विप्रराज की गेंद पर शाट लगाने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हुए। इसके बाद सत्यम (6) और यशोवर्धन (18) पर नाबाद रहे। वर्षा बाधित मुकाबले ने कानपुर सुपर स्टार 10 ओवर में चार विकेट पर 68 रन बना लिए थे।