कानपुर ग्रीन पार्क में बैडमिंटन खेलते समय एक शख्स की मौत, स्टेडियम में मची सनसनी

जागरण संवाददाता, कानपुर। सर्दी आते ही सडन डेथ के मामले भी बढ़ने लगे हैं। हृदय की सर्जरी व क्रोनिक बीमारी बीपी, डायबिटिक के मरीजों में इसका खतरा बढ़ रहा है। इसके मरीजों की संख्या हृदय रोग संस्थान में बढ़ गई है। बुधवार को सुबह करीब साढ़े आठ बजे ग्रीन पार्क स्टेडियम के बैडमिंटन कोर्ट खेल रहे 56 वर्षीय आर्य नगर निवासी प्रशांत गुप्ता की अचानक मृत्यु हो गई।

मौके पर मौजूद सीपीआर विशेषज्ञ डा. प्रदीप टंडन ने सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की। लेकिन पहले से हृदय के रोगी प्रशांत की हृदय रोग संस्थान पहुंचते समय रास्ते में मौत हो गई। जांच में सामने आया है कि प्रशांत गुप्ता की पूर्व में हृदय सर्जरी हो चुकी है, उनके हार्ट में स्टेंट डाले गए थे।

ग्रीन पार्क के बैडमिंटन कोच रमेश यादव ने बताया कि प्रशांत गुप्ता कई वर्षों से बैडमिंटन खेलने के लिए स्टेडियम आ रहे हैं। बुधवार को सुबह करीब सवा सात बजे खेलने पहुंचे प्रशांत गुप्ता करीब आधा घंटे खेलने के बाद बैठ गए। इस दौरान वे बेसुध हो गए जिन्हें बैडमिंटन कोर्ट में मौजूद सीपीआर विशेषज्ञ डा. प्रदीप टंडन ने नब्ज की जांच करने के बाद सीपीआर दिया।