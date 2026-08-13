यूपी टी-20 लीग में चमकेगा कानपुर का हुनर, आदर्श-अमन और सौभाग्य मिश्रा दिखाएंगे क्रिकेट का जलवा

जागरण संवाददाता, कानपुर। यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन की शुरुआत शुक्रवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में काशी रुद्राश और मेरठ मैवेरिक्स के मुकाबले से होगी। चौथे सीजन में कानपुर सुपर स्टार टीम से सलामी बल्लेबाज आदर्श सिंह के साथ बल्लेबाज अमन चौहान व सौभाग्य मिश्रा व काशी रुद्राश की टीम से मो. शारिम दम दिखाएंगे।

चौथे सीजन में दमदार प्रदर्शन कर आदर्श व शारिम आइपीएल की टीम में प्रवेश की राह बनाने के इरादे से उतरेंगे। आदर्श और शारिम उप्र की सीनियर व अंडर-23 टीम का हिस्सा हैं। कानपुर सुपर स्टार के सलामी बल्लेबाज आदर्श सिंह ने कहा कि पूरी तैयारी के साथ उतरूंगा। मेरा लक्ष्य हर मुकाबले में टीम को सधी शुरुआत दिलाने का रहेगा। चौथे सीजन में कानपुर की टीम को खिताब तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। आदर्श पिछले सीजन से कानपुर सुपर स्टार का हिस्सा हैं।

उप्र की अंडर-23 टीम के हैं सदस्य इसी प्रकार मिनी आक्शन में गत वर्ष की विजेता टीम काशी रुद्राश ने शहर के हरफनमौला खिलाड़ी मो. शारिम पर दाव लगाया और उसे अपने खेमे में शामिल किया। शारिम आइपीएल में राजस्थान रायल्स के नेट गेंदबाज रह चुके हैं। वे उप्र की अंडर-23 टीम के सदस्य हैं।

जो बल्लेबाजी के साथ सटीक यार्कर, स्विंग और गेंदबाजी में वैरियेशन की कला में निपुण हैं। शारिम ने कहा कि काशी की टीम ने कड़ी तैयारी की है। खिताब को बचाने के लिए काशी की टीम हर मुकाबले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने उतरेगी। मेरठ के साथ होने वाले उद्घाटन मुकाबले में टीम को जीत दिलाने का प्रयास रहेगा।