कानपुर में शॉर्ट सर्किट से जूता फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान जला

जागरण संवाददाता, कानपुर। जाजमऊ थाना क्षेत्र के अशरफाबाद में शनिवार सुबह एक जूता फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।

मेस्टन रोड निवासी महबूब इलाही की अशरफाबाद में जूता फैक्ट्री है। शनिवार सुबह फैक्ट्री से उठती आग की लपटें देखकर अफरा तफरी मची। जिसकी सूचना पुलिस समेत दमकल को दी गई।

कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

फैक्ट्री के अंदर केमिकल व ज्वलनशील सामान होने के कारण आग तेजी से फैली। इसके बाद दमकल की दो गाड़ियों ने करीब डेढ़ से दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।