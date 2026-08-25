Kanpur RTO में ये कैसी कार्रवाई! गिरफ्तार दलाल रात में ही छूटे, नामजद बाबू कर रहे काम

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur RTO Raid: आरटीओ में सोमवार को 3.10 घंटे तक हुई कार्रवाई दिनभर सुर्खियों में रही। लेकिन उससे ज्यादा कार्रवाई की मंगलवार को चर्चा हुई। 11 दलाल गिरफ्तार के बाद छोड़ दिए गए। दो नामजूद बाबू आरटीओ कार्यालय में काम करते मिले।

आरटीओ कार्यालय में सोमवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर अनुभव सिंह और एडीसीपी आपरेशंस सुमित सुधाकर रामटेके ने संयुक्त रूप से छापेमारी की थी। 3.10 घंटे तक जांच के बाद छापेमारी में शामिल अधिकारियों के निर्देश पर आरटीओ कार्यालय के दो बाबू प्रधान सहायक मधुर मिश्र और वरिष्ठ सहायक विपिन कुमार श्रीवास्तव समेत 15 के विरुद्ध काकादेव थाने में एफआइआर दर्ज हुई। दो को छोड़कर शेष 11 दलालों की गिरफ्तारी भी हो गई थी।

नामजद बाबूओं को पुलिस खोजने में जुटी थी। फिर गिरफ्तार हुए दलालों को दूसरे दिन मंगलवार सुबह तक छोड़ दिया गया। वहीं, दोनों नामजद बाबू आरटीओ कार्यालय में दिनभर विभागीय कार्य निपटाते रहे। काकादेव थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दलालों को जमानत पर छोड़ा गया है, शेष अन्य की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

थानाध्यक्ष के मुताबिक, आरटीओ कार्यालय के मामले में सर्वोदयनगर पुलिस चौकी प्रभारी डालचंद्र ने एफआइआर दर्ज कराई थी। इसमें दो बाबू विपिन श्रीवास्तव व मधुर मिश्र और 13 दलाल समेत कुल 15 लोग नामजद हैं। इनके विरुद्ध पुलिस कार्य में बाधा उत्पन्न करना, धोखाधड़ी और संगठित होकर अपराध करने के आरोप में एफआइआर है।