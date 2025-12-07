कानपुर में कर्ज से परेशान रेस्टोरेंट संचालक ने उठाया खतरनाक कदम, फंदा लगाकर की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, कानपुर। माल रोड पर रिजर्व बैंक के सामने आमची मुंबई के नाम से रेस्टोरेंट चलाने वाले आर्यनगर निवासी 54 वर्षीय आशीष अग्रवाल ने देर रात घर से स्टोर रूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके परिवार में पत्नी रुचि और दो बेटियां खुशी और महक है।

