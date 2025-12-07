कानपुर में कर्ज से परेशान रेस्टोरेंट संचालक ने उठाया खतरनाक कदम, फंदा लगाकर की आत्महत्या
कानपुर में एक रेस्टोरेंट मालिक ने कर्ज से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक रेस्टोरेंट चलाने में हुए नुकसान और कर्ज के बोझ से तंग आ चुका थ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। माल रोड पर रिजर्व बैंक के सामने आमची मुंबई के नाम से रेस्टोरेंट चलाने वाले आर्यनगर निवासी 54 वर्षीय आशीष अग्रवाल ने देर रात घर से स्टोर रूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके परिवार में पत्नी रुचि और दो बेटियां खुशी और महक है।
स्वजन ने बताया कि करीब ढाई साल पहले उनकी मां उषा अग्रवाल की निधन हो गया था। मां से ज्यादा लगाव होने के बाद उनकी मौत के बाद से वह अवसाद में रहते थे। पुलिस टीम को उनके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ।
कोहना थाना प्रभारी विनय तिवारी ने बताया कि रेस्टोरेंट संचालक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें कर्ज होने के जिक्र है। प्रारंभिक जांच के अनुसार उन्होंने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या की बात सामने आई है।
