कानपुर में शादी के लिए अलमारी खोली तो उड़े होश, 25 लाख के गहने हुए गायब; महिला रिश्तेदार पर शक
कानपुर के नौबस्ता में एक महिला रिश्तेदार ने मौका पाकर घर से 25 लाख से अधिक के गहने चुरा लिए। पीड़ित परिवार ने डीसीपी दक्षिण से न्याय की गुहार लगाई है, ...और पढ़ें
HighLights
नौबस्ता में रिश्तेदार महिला ने 25 लाख के गहने चुराए।
वैवाहिक समारोह के लिए अलमारी खोली तो गहने गायब मिले।
पीड़ित परिवार ने डीसीपी दक्षिण से न्याय की गुहार लगाई।
जागरण संवाददाता, कानपुर। नौबस्ता में रिश्तेदार महिला ने मौका पाकर 25 लाख से ज्यादा के गहने पार कर दिए। वैवाहिक समारोह में जाने के लिए परिवार वालों ने अलमारी खोली तो गहने नहीं मिले। घटना के बाद आरोपित महिला किराए पर कमरा लेकर रहने लगी। इससे परिवार वालों को उस पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस से शिकायत की, हालांकि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस पर पीड़ित परिवार ने डीसीपी दक्षिण से न्याय की गुहार लगाई है।
आवास विकास, हंसपुरम निवासी नेहा निसार ने बताया कि करीब दो साल पहले उनकी एक महिला रिश्तेदार की पति से अनबन हो गई थी, जिसके बाद उसने पति को छोड़ दिया। उनके पिता ने उसे अपने घर में रहने के लिए कमरा दे दिया। करीब डेढ़ साल से वह घर पर रह रही थी। बीती तीन मई को घर वाले किसी काम से बाहर गए थे।
महिला रिश्तेदार घर पर अकेली थी, तभी उसने मौका पाकर अलमारी से करीब 22 तोला सोने और 500 ग्राम चांदी के जेवरात पार कर दिए। इसके बाद वह किराए में घर से कुछ दूर पर रहने लगी। इसी बीच वैवाहिक समारोह के लिए जेवरात निकालने के लिए अलमारी खोली गई थी तो उसमें से जेवरात गायब थे। डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि जांच कर कार्रवाई के निर्देश हैं।