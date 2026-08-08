कानपुर में शादी के लिए अलमारी खोली तो उड़े होश, 25 लाख के गहने हुए गायब; महिला रिश्तेदार पर शक

जागरण संवाददाता, कानपुर। नौबस्ता में रिश्तेदार महिला ने मौका पाकर 25 लाख से ज्यादा के गहने पार कर दिए। वैवाहिक समारोह में जाने के लिए परिवार वालों ने अलमारी खोली तो गहने नहीं मिले। घटना के बाद आरोपित महिला किराए पर कमरा लेकर रहने लगी। इससे परिवार वालों को उस पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस से शिकायत की, हालांकि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस पर पीड़ित परिवार ने डीसीपी दक्षिण से न्याय की गुहार लगाई है।

आवास विकास, हंसपुरम निवासी नेहा निसार ने बताया कि करीब दो साल पहले उनकी एक महिला रिश्तेदार की पति से अनबन हो गई थी, जिसके बाद उसने पति को छोड़ दिया। उनके पिता ने उसे अपने घर में रहने के लिए कमरा दे दिया। करीब डेढ़ साल से वह घर पर रह रही थी। बीती तीन मई को घर वाले किसी काम से बाहर गए थे।