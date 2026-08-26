कानपुर में बारिश ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, राजधानी सहित दर्जनों ट्रेनें लेट

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर सेंट्रल और आसपास के स्टेशन होकर निकलने वाली ट्रेनों के संचालन पर बुधवार को बारिश के कारण काफी असर पड़ा। कई ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से सेंट्रल स्टेशन पहुंचीं। कानपुर से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन नंबर 20801 मगध एक्सप्रेस निर्धारित समय सुबह चार बजे की जगह 4.34 बजे आई। इसी तरह ट्रेन नंबर 22823 नई दिल्ली तेजस राजधानी निर्धारित समय सुबह 4.35 की जगह तीन घंटे 30 मिनट की देरी से 8.05 बजे आई। 12423 नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 4.55 की जगह 5.26 बजे आई। वहीं 12877 गरीब रथ एक घंटे 23 मिनट की देरी से कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची।

इसके अलावा 14037 नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सुबह 6.25 बजे की जगह तीन घंटे 30 मिनट की देरी से 10.05 बजे आई। इसी तरह गोरखपुर जाने वाली ट्रेन नंबर 12556 गोरखधाम सुपरफास्ट निर्धारित समय 2.55 बजे की जगह एक घंटे 41 मिनट की देरी से 4.36 बजे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची। इसी तरह 15134 छपरा अमृतभारत एक्सप्रेस एक घंटे की देरी से आई। इसके अलावा प्रयागराज रूट पर जाने वाली 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के अलावा कई ट्रेनें देरी से निकलीं।