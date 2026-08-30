Kanpur News: महिला का शव हाईवे पर रख हंगामा, पथराव करने पर बल प्रयोग, कई वाहनों को तोड़े, 12 पुलिसकर्मी घायल
कानपुर में एक महिला का शव ससुराल में फंदे से लटका मिलने के बाद मायके वालों ने हाइवे पर शव ...और पढ़ें
HighLights
महिला का शव ससुराल में फंदे से लटका मिला था।
मायके वालों ने हाइवे पर शव रखकर प्रदर्शन किया।
पथराव में दो इंस्पेक्टर सहित 12 पुलिसकर्मी घायल हुए।
जागरण संवाददाता, कानपुर। महाराजपुर थाना क्षेत्र के लालूपुर गांव में शनिवार शाम करीब पांच बजे एक महिला का शव ससुराल में घर के अंदर फंदे से लटका मिला था। मामले में पोस्टमार्टम के बाद मायके वालों ने रविवार शाम हाईवे पर शव रखकर हंगामा किया। इस दौरान वाहनों में तोड़फोड़ की। फिर यहां पहुंची पुलिस पर भी पथराव हो गया। घटना में चकेरी और महाराज पुर थाना प्रभारी समेत एक दर्जन पुलिस कर्मी घायल हुए। साथ ही राहगीर भी चपेट में आ गए।
बतादें कि जाना शेखपुर गांव निवासी 32 वर्षीय माला की शादी करीब आठ वर्ष पहले महाराजपुर थाना क्षेत्र के लालूखेड़ा गांव निवासी मुन्ना निषाद से हुई थी। माला के दो बच्चे, बेटा रुद्र और बेटी वैष्णणी हैं। स्वजनों के अनुसार शनिवार दोपहर माला की तबीयत खराब होने पर ताऊ के बेटे शनि उसे दवा दिलाने के बाद करीब तीन बजे ससुराल छोड़कर आया था। शनि के मुताबिक इसके करीब एक घंटे बाद उसके बहनोई मुन्ना ने फोन कर बताया कि माला ने फंदा लगा लिया है। इसके स्वजन आनन-फानन लालूपुर गांव पहुंचे। जहां घर के अंदर माला का शव फंदे से लटका मिला था।
रविवार को मायके पक्ष के लोग कार्रवाई की मांग करते हुए हाईवे का जाम कर दिया। जब पुलिस अधिकारियों ने उनको समझाया तो भीड़ भड़क गई और हंगामा करने लगी। देखते ही पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। पुलिस ने भी बल प्रयोग करते हुए हंगामा करने वालों को खदेड़ा। इस दौरान हंगामा करने वालों ने कई वाहन तोड़े। कुछ महिलाओं और बावलिया को भी हिरासत में लिया गया है।
घटना के बाद मौके पर एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह के अलावा एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह भी पहुंचे। मामले में एडीसीपी पूर्वी शिव सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज किया जा रहा है साथ ही फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। घटना में चकेरी इंस्पेक्टर अजय प्रकाश मिश्र, महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह और अहिरवां चौकी प्रभारी जयवीर घायल इसके अलावा क़ई पुलिस कर्मियों के घायल हुए हैं ।