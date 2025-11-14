होटल संचालिका के खिलाफ अश्लील बातें छपवाने की होगी विवेचना, अखिलेश दुबे पर लगा था संरक्षण का आरोप
कानपुर में होटल संचालिका प्रज्ञा त्रिवेदी के खिलाफ अश्लील बातें छापने के मामले में पुलिस विवेचना करेगी। अदालत ने जूही पुलिस को जांच का आदेश दिया है। प्रज्ञा ने अखिलेश दुबे पर संरक्षण का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोर्ट ने विवेचना के आदेश दिए। वहीं, डकैती के मामले में आरोपी अखिलेश दुबे ने जमानत अर्जी वापस ले ली है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। होटल संचालिका प्रज्ञा त्रिवेदी के खिलाफ अश्लील बातें छपवाने के मामले में दर्ज एनसीआर की पुलिस विवेचना करेगी। प्रज्ञा के प्रार्थनापत्र पर अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम की अदालत ने जूही पुलिस को विवेचना का आदेश दिया है।
वहीं प्रज्ञा द्वारा दर्ज डकैती के मुकदमे में आरोपित अखिलेश दुबे ने अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली है। अधिवक्ता रोहित अवस्थी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 17 नवंबर को होगी।
प्रज्ञा त्रिवेदी ने एक पत्रिका में उनके खिलाफ अपील बातें छापने वाले जूही लाल कालोनी निवासी अजय निगम और अधिवक्ता राजेश गुप्ता के खिलाफ छह दिसंबर 2010 को जूही थाने में एनसीआर दर्ज कराई थी।
आरोपियों को अखिलेश दुबे का संरक्षण होने की बात कहते हुए प्रज्ञा ने अब अखिलेश के जेल जाने के बाद इस मुकदमे की विवेचना कराए जाने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने विवेचना के आदेश कर दिए हैं।
वहीं प्रज्ञा त्रिवेदी द्वारा जूही थाने में दर्ज कराए गए डकैती, बलवा, मारपीट से संबंधित मुकदमे में आरोपी अखिलेश दुबे ने अपनी जमानत अर्जी वापस (नाट प्रेस) ले ली।
दूसरी तरफ, अधिवक्ता रोहित अवस्थी की अग्रिम जमानत अर्जी पर गुरुवार को जिला जज की अदालत से अर्जी अपर जिला जज प्रथम की अदालत में स्थानांतरित कर दी गई। वहां अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख लग गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।