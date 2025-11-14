होटल संचालिका के खिलाफ अश्लील बातें छपवाने की होगी विवेचना, अखिलेश दुबे पर लगा था संरक्षण का आरोप

जागरण संवाददाता, कानपुर। होटल संचालिका प्रज्ञा त्रिवेदी के खिलाफ अश्लील बातें छपवाने के मामले में दर्ज एनसीआर की पुलिस विवेचना करेगी। प्रज्ञा के प्रार्थनापत्र पर अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम की अदालत ने जूही पुलिस को विवेचना का आदेश दिया है।

वहीं प्रज्ञा द्वारा दर्ज डकैती के मुकदमे में आरोपित अखिलेश दुबे ने अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली है। अधिवक्ता रोहित अवस्थी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 17 नवंबर को होगी।

प्रज्ञा त्रिवेदी ने एक पत्रिका में उनके खिलाफ अपील बातें छापने वाले जूही लाल कालोनी निवासी अजय निगम और अधिवक्ता राजेश गुप्ता के खिलाफ छह दिसंबर 2010 को जूही थाने में एनसीआर दर्ज कराई थी।

आरोपियों को अखिलेश दुबे का संरक्षण होने की बात कहते हुए प्रज्ञा ने अब अखिलेश के जेल जाने के बाद इस मुकदमे की विवेचना कराए जाने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने विवेचना के आदेश कर दिए हैं।