    यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा: माइनस मार्किंग न होने से अभ्यर्थियों ने सभी प्रश्नों के दिए उत्तर, कुछ रीजनिंग में फंसे

    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:26 PM (IST)

    कानपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन 29 केंद्रों पर केवल 50% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर आसान था, लेकिन रीजनिंग के कुछ प्रश्नों ने उलझाया। माइनस मार्किंग न होने के कारण उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। नोडल अधिकारी ने बताया कि कोई साल्वर नहीं पकड़ा गया है। रविवार को बाकी अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर में दो दिन होने वाली पुलिस भर्ती की परीक्षा के पहले दिन शनिवार को 29 केंद्रों पर 50 फीसदी ही अभ्यर्थी ही पहुंचे, जबकि 11,520 अभ्यर्थी आने थे। हालांकि परीक्षा देकर आए अभ्यर्थी संतुष्ट दिखे। उनके अनुसार माइनस मार्किंग न होने से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। पेपर भी आसान रहा, लेकिन रीजनिंग ने कुछ फंसा दिया।

    उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जिले में एक और दो नवंबर को 48 केंद्रों पर लिपिक और लेखा के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होनी थी। एक नवंबर शनिवार को 29 केंद्रों पर 11,520 अभ्यर्थियों को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे लिपिक पद के लिए परीक्षा देनी थी, लेकिन मात्र 50 फीसदी ही अभ्यर्थी ही पहुंचे।

    सुबह साढ़े आठ बजे दे चेकिंग के बाद उनका प्रवेश शुरू हुआ। दोपहर 12 बजे परीक्षा देकर बाहर आए अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान झलक रही थी।ज्यादातर ने पेपर में आए सवालों को मध्यम स्तर यानी न ज्यादा कठिन और न ज्यादा सरल बताया। उनका कहना था कि रीजनिंग के कुछ सवाल फंसे, लेकिन माइनस मार्किंग न होने से सभी के जवाब दिए हैं।नोडल अधिकारी एडीसीपी महेश कुमार ने बताया कि 50 फीसदी अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी है। अब तक कोई साल्वर पकड़े जाने की सूचना नहीं आई है। बाकी रविवार को 19 केंद्र पर 7680 अभ्यर्थी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच परीक्षा होनी है।