यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा: माइनस मार्किंग न होने से अभ्यर्थियों ने सभी प्रश्नों के दिए उत्तर, कुछ रीजनिंग में फंसे

जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर में दो दिन होने वाली पुलिस भर्ती की परीक्षा के पहले दिन शनिवार को 29 केंद्रों पर 50 फीसदी ही अभ्यर्थी ही पहुंचे, जबकि 11,520 अभ्यर्थी आने थे। हालांकि परीक्षा देकर आए अभ्यर्थी संतुष्ट दिखे। उनके अनुसार माइनस मार्किंग न होने से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। पेपर भी आसान रहा, लेकिन रीजनिंग ने कुछ फंसा दिया।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जिले में एक और दो नवंबर को 48 केंद्रों पर लिपिक और लेखा के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होनी थी। एक नवंबर शनिवार को 29 केंद्रों पर 11,520 अभ्यर्थियों को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे लिपिक पद के लिए परीक्षा देनी थी, लेकिन मात्र 50 फीसदी ही अभ्यर्थी ही पहुंचे।