डेढ़ करोड़ का लोन चुकाने के लिए बना तस्कर, कानपुर में इवेंट मैनेजर साथी समेत गिरफ्तार; 3 महीने में खपाई 50 किलो चरस
कानपुर पुलिस ने 15.3 किलोग्राम चरस के साथ अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। सरगना नेपाल से चरस लाकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक सप्लाई करता था, जिसने बहन की शादी के लिए लिए गए कर्ज चुकाने को यह धंधा शुरू किया था।
HighLights
कानपुर पुलिस ने 15.3 किलो चरस के साथ दो तस्कर पकड़े।
सरगना नेपाल से लाकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बेचता था।
बहन की शादी के कर्ज चुकाने को बना चरस तस्कर।
जागरण संवाददाता, कानपुर। पुलिस ने नशे के अंतरराज्यीय गिरोह पर कार्रवाई करते हुए 15.3 किलोग्राम चरस के साथ तस्करी के सरगना और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। सरगना इवेंट मैनेजर था और इसकी आड़ में नेपाल से चरस की तस्करी करके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक सप्लाई करता था।
सरगना ने बताया कि बहन की शादी और मकान बनवाने के लिए उसने करीब डेढ़ करोड़ रुपये लोन लिया था, जिसे चुकाने के लिए इस अवैध धंधे में उतरा था। वह पांच साल से यह काम कर रहा था। डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि फजलगंज थाना प्रभारी धनंजय कुमार पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सोमवार सुबह चेकिंग के दौरान दादा नगर कंटेनर यार्ड ढाल के पास आल्टो कार की तलाशी ली तो बैग से 15.3 किलो चरस बरामद हुई।
पूछताछ के दौरान कार सवार युवकों ने अपना नाम आसमित गौतम और आयुष तिवारी बताया। दोनों के पास से दो मोबाइल फोन और 1100 रुपये मिले। आसमित ने बताया कि वह इवेंट कंपनी में मैनेजर है और आयुष के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करवाता है। उसने बताया कि वह नेपाल से 20 हजार रुपये प्रति किलो चरस लाकर कानपुर व आसपास के जिलों के अलावा मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र के कई जिलों में 25 से 30 हजार रुपये प्रति किलो बेचता था।
बीते तीन माह में वह करीब 50 किलो चरस की सप्लाई कर चुका है। आसमित ने बताया कि उसका भाई नवीत गौतम इस साल फरवरी में राजस्थान के सिरोही जिले में 20 किलो चरस के साथ पकड़ा गया था, जो अभी सिरोही जेल में बंद है। भाई के जेल जाने के बाद से आसमित ही इस अंतरराज्यीय सिंडिकेट को संभाला था।
यह भी पढ़ें- लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में ड्रेनेज सिस्टम दे रहा धोखा, NHAI को अब IIT खडगपुर की रिपोर्ट का इंतजार