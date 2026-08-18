डेढ़ करोड़ का लोन चुकाने के लिए बना तस्कर, कानपुर में इवेंट मैनेजर साथी समेत गिरफ्तार; 3 महीने में खपाई 50 किलो चरस

जागरण संवाददाता, कानपुर। पुलिस ने नशे के अंतरराज्यीय गिरोह पर कार्रवाई करते हुए 15.3 किलोग्राम चरस के साथ तस्करी के सरगना और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। सरगना इवेंट मैनेजर था और इसकी आड़ में नेपाल से चरस की तस्करी करके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक सप्लाई करता था।

सरगना ने बताया कि बहन की शादी और मकान बनवाने के लिए उसने करीब डेढ़ करोड़ रुपये लोन लिया था, जिसे चुकाने के लिए इस अवैध धंधे में उतरा था। वह पांच साल से यह काम कर रहा था। डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि फजलगंज थाना प्रभारी धनंजय कुमार पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सोमवार सुबह चेकिंग के दौरान दादा नगर कंटेनर यार्ड ढाल के पास आल्टो कार की तलाशी ली तो बैग से 15.3 किलो चरस बरामद हुई।

पूछताछ के दौरान कार सवार युवकों ने अपना नाम आसमित गौतम और आयुष तिवारी बताया। दोनों के पास से दो मोबाइल फोन और 1100 रुपये मिले। आसमित ने बताया कि वह इवेंट कंपनी में मैनेजर है और आयुष के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करवाता है। उसने बताया कि वह नेपाल से 20 हजार रुपये प्रति किलो चरस लाकर कानपुर व आसपास के जिलों के अलावा मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र के कई जिलों में 25 से 30 हजार रुपये प्रति किलो बेचता था।