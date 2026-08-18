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कानपुर में हाईवे के लुटेरे... ट्रक ड्राइवरों से करते लूटपाट, चार शातिर गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Tue, 18 Aug 2026 04:13 PM (GMT+05:30)

कानपुर पुलिस ने महाराजपुर में ट्रक ड्राइवरों से लूटपाट करने वाले चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 12 मोबाइल, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं, और इन पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस की गिफ्त में लूट के आरोपित। जागरण

पुलिस की गिफ्त में लूट के आरोपित। जागरण

HighLights

  1. कानपुर पुलिस ने चार शातिर लुटेरों को दबोचा

  2. ट्रक ड्राइवरों से लूटपाट करते थे, तमंचा बरामद

  3. आरोपितों पर कई थानों में पहले से मुकदमे दर्ज

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में ट्रक ड्राइवरों के साथ लूटपाट मामले में बड़ा राजफाश हुआ। महाराजपुर पुलिस ने ट्रक ड्राइवरों के साथ लूटपाट करने के चार आरोपितों को धर दबोचा। उनके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ।

पुलिस के अनुसार, लूटपाट करने वाले आरोपितों की पहचान अभिषेक सैनी उर्फ कद्दू, बाबू सिंह, राघवेंद्र यादव उर्फ राघव उर्फ कल्लू, आदित्य यादव उर्फ रफ्तार के रूप में हुई है। उनके पास से 12 मोबाइल, एक तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ है। जिसमें आरोपित अभिषेक पर फतेहपुर, महाराजपुर, जाजमऊ थाने में आधा दर्जन मुकदमे हैं।

राघवेंद्र पर महाराजपुर थाने में एक मामला है। आदित्य पर महाराजपुर में एक और जाजमऊ में एक मामला दर्ज है। आरोपित ट्रक ड्राइवरों के साथ मारपीट कर लूट पाट करते थे। वह ,माल का बंटवारा करने के बाद मोबाइल को बेचने की फ़िराक में थे। इससे पहले ही पुलिस ने शातिरों को गिरफ्तार कर लिया महाराज स्थित अंडरपास से दबोचा।