कानपुर में हाईवे के लुटेरे... ट्रक ड्राइवरों से करते लूटपाट, चार शातिर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में ट्रक ड्राइवरों के साथ लूटपाट मामले में बड़ा राजफाश हुआ। महाराजपुर पुलिस ने ट्रक ड्राइवरों के साथ लूटपाट करने के चार आरोपितों को धर दबोचा। उनके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ।

पुलिस के अनुसार, लूटपाट करने वाले आरोपितों की पहचान अभिषेक सैनी उर्फ कद्दू, बाबू सिंह, राघवेंद्र यादव उर्फ राघव उर्फ कल्लू, आदित्य यादव उर्फ रफ्तार के रूप में हुई है। उनके पास से 12 मोबाइल, एक तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ है। जिसमें आरोपित अभिषेक पर फतेहपुर, महाराजपुर, जाजमऊ थाने में आधा दर्जन मुकदमे हैं।