Kanpur Plane Crash: डीजीसीए व एएआइबी की तीसरे दिन भी विमान हादसे की जांच जारी, इंजन से पता चल सकता दुर्घटना का कारण

जागरण संवाददाता, कानपुर। नत्थापुरवा में गुरुवार को हुए हादसे में प्रशिक्षण विमान का इंजन और मलबा दुर्घटना का राज खोलेगा। वर्ष 2023 में खरीदे गए डबल इंजन विमान के 50 घंटे उड़ान भरने के बाद मेंटेनेंस कराया जाता था। मेंटेनेंस के बाद 30 घंटे की उड़ान भरने वाला विमान गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। डायरेक्ट्रेट जनरल आफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) लखनऊ व दिल्ली की टीम के साथ एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआइबी) की टीम शनिवार को दोपहर 12 बजे फिर मौके पर पहुंची और मलबे के कुछ हिस्से काटा।

दोपहर करीब तीन बजे तेज बरसात शुरू होने के कारण जांच रोक दी गई। देर शाम विमान का मलबा उठाकर सील करते हुए टीम अपने साथ ले गई। तीन दिन की जांच के बाद भी दुर्घटना का कारण पता नहीं चल सका है। टीम के अफसर एक ही बात कहते हैं कि विमान दुर्घटना की जांच विस्तृत होती है। इसलिए प्रारंभिक कारण भी पर कुछ नहीं कहा जा सकता है।

गर्ग एविएशन का चार सीटर प्रशिक्षण विमान गुरुवार सुबह उन्नाव की ओर गंगा बैराज के तीन किमी आगे नत्थापुरवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसमें सवार प्रशिक्षक पायलट कैप्टन सचिन भाटिया और प्रशिक्षु पायलट अभिषेक पुजारी की मौत हो गई थी। उड़ान भरने के 20 मिनट बाद विमान हवा में दो बार घूमा और गिर गया था। डीजीसीए लखनऊ की टीम ने गुरुवार को ही पहुंचकर जांच शुरू कर दी थी। डीजीसीए की दिल्ली और एएआइबी की टीम शुक्रवार को पहुंची थी। तीनों टीमों ने शुक्रवार को जांच कर विमान का इंजन सील किया था। बताया गया है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का इंजन, मलबे के टुकड़े और अन्य साक्ष्य जांच के लिए डीजीसीए की टीम लखनऊ या दिल्ली ले जाएगी।

सेफ्टी मैनेजर के बयान लिए डीजीसीए की टीम शनिवार को कैंट स्थित गर्ग एविएशन पायलट ट्रेनिंग एकेडमी पहुंची। वहां सेफ्टी मैनेजर और मुख्य उड़ान प्रशिक्षक समेत अन्य लोगों के बयान लिए। यह जानकारी भी ली कि गुरुवार को उड़ान भरने से पहले विमान का मेंटेनेंस कब हुआ था। उड़ान से पहले प्रारंभिक जांच की गई थी या नहीं। बताया गया कि डीजीसीए के सुरक्षा के मानकों का पालन किया जाता है। प्रशिक्षक विमान और उड़ान के मुताबिक ईंधन की स्थिति देखते हैं।

आज से शुरू हो सकता है प्रशिक्षण सेफ्टी मैनेजर राजीव भल्ला ने बताया कि अगर मौसम ठीक रहा तो रविवार से उड़ान का प्रशिक्षण फिर शुरू कर दिया जाएगा। एकेडमी में डबल इंजन के दो प्रशिक्षण विमान थे। एक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर दूसरे विमान से प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक इंजन के 14 प्रशिक्षण विमान हैं।

सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मी भीगते रहे दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे की सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मी शनिवार को तेज बरसात होने पर भीगते रहे। पुलिसकर्मियों की तैनाती रात में भी रहती है, लेकिन न तो यहां पर प्रकाश की व्यवस्था है और न ही बरसात या धूप से बचाव के बंदोबस्त। पीने का पानी भी पुलिसकर्मी बैराज से मंगाते हैं।

इस तरह इंजन से पता चल सकता दुर्घटना का कारण डीजीसीए ने विमान की दुर्घटना का कारण जानने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया है। विशेषज्ञों के अनुसार, इटली की टेक्नाम कंपनी के टेक्नो-पी2006टी विमान सही रखरखाव और पार्ट्स को समय पर बदलने के साथ 14 हजार घंटे तक की उड़ान होती है। जब तक विमान कुल 14 हजार घंटे नहीं उड़ लेता, तब तक इसके मूल ढांचे को सुरक्षित माना जाता है। इसी कीरण से डीजीसीए टीम इंजन की उम्र की जांच करना चाहती है। इंजन का टीबीओ (टाइम बिटवीन ओवरहाल) आमतौर पर दो हजार घंटे उड़ान होता है यानी दो हजार घंटों की उड़ान के बाद इंजन को पूरी तरह से ओवरहाल (खोलकर मरम्मत) करना या बदलना पड़ता है। इसके बाद वह फिर से नया जैसा काम करने लगता है। टीम एयरफ्रेम की डिजाइन की जांच के लिए विमान के मलबे के अलग-अलग हिस्सों को काटकर जांच के लिए ले गई है। इंजन की क्षमता की जांच के लिए उसे अलग किया गया है।