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Kanpur Plane Crash: पायलट बेटे का शव लेकर फफक पड़े पिता...अधूरा रह गया सपना, अब उसकी मां को कैसे दिखाऊंगा शव

By Atul Mishra Edited By: Anurag Shukla
Updated: Fri, 28 Aug 2026 06:29 PM (IST)

कानपुर विमान हादसे में ट्रेनी पायलट अभिषेक पुजारी के पिता ने बेटे का शव देखकर गहरा दुख व्यक्त किया, उनका ...और पढ़ें

अभिषेक की फाइल फोटो।

अभिषेक की फाइल फोटो।

HighLights

  1. अभिषेक पुजारी के पिता ने बेटे के शव पर जताया दुख

  2. पायलट बनने का अभिषेक का सपना अधूरा रह गया

  3. प्रशिक्षक सचिन भाटिया का कानपुर में होगा अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, कानपुर। बेटे को पायलट बनाने का सपना अधूरा ही रह गया अब उसका शव लेकर उसकी मां को दिखाऊंगा। ट्रेनी विमान हादसे में जान गंवाने वाले अभिषेक के पिता प्रभाकर राजू पुजारी पोस्टमार्टम हाउस में बेटे का शव देखकर फफककर रो पड़े। पोस्टमार्टम के बाद देर शाम वह पार्थिव शरीर लेकर महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे।

महराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल एटलस मैराथन नेक्सटजोन निवासी प्रभाकर राजू तिवारी ने बताया कि अभिषेक उनका बड़ा बेटा था। वह तीन सालों से यहां रहकर पायलट की ट्रेनिंग कर रहा था। परिवार में छोटा बेटा अभिनव बैचलर आफ इंजीनियरिंग (बीई) की पढ़ाई कर चुका है। अभिषेक की मां शशिकला गृहिणी है, उसका अपनी दादी शंकरी से काफी जुड़ाव था। बुजुर्ग होने के बावजूद वह अपने पौत्र के अंतिम दर्शन करने के लिए वह परिवार के साथ कानपुर आई।

पायलट की ट्रेनिंग कर रहे अभिषेक पुजारी की दोस्त प्रियंका जो मुंबई में रह रही हैं उन्होंने बताया कि हादसे की सूचना अभिषेक को स्वजन को देने का प्रयास किया लेकिन उनका फोन नहीं लगा। जिसके बाद उन्हें हादसे की जानकारी दी पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उसका दोस्त अब इस दुनियां में नहीं है। किसी तरह उसने खुद को संभाला और इसके बाद अभिषेक केछोटे भाई अभिनव को हादसे की सूचना दी। जिसके बाद परिवार के लोग फ्लाइट से दोपहर करीब 12 बजे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे।


सचिन का भैरोघाट पर विद्युत शवदाह गृह में होगा अंतिम संस्कार

हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के बड़ोदरा निवासी प्रशिक्षक सचिन भाटिया का पोस्टमार्टम के बाद भैरोघाट स्थित विद्युत शवदाह गृह में अंतिम संस्कार होगा। सचिन के फूफा राजीव ने बताया कि उसके पिता सतेंद्र,मां शम्मी,पत्नी लिपि,बड़ा भाई तरुण सभी लोग दोपहर करीब 3.30 बजे कानपुर पहुंचेगे। इतनी दूर शव लेकर जाना संभव नहीं है। इसलिए शाम तक भैरोघाट स्थित विद्युत शवदाह गृह में ही उसका अंतिम संस्कार किया जायेगा।