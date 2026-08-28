Kanpur Plane Crash: पायलट बेटे का शव लेकर फफक पड़े पिता...अधूरा रह गया सपना, अब उसकी मां को कैसे दिखाऊंगा शव

जागरण संवाददाता, कानपुर। बेटे को पायलट बनाने का सपना अधूरा ही रह गया अब उसका शव लेकर उसकी मां को दिखाऊंगा। ट्रेनी विमान हादसे में जान गंवाने वाले अभिषेक के पिता प्रभाकर राजू पुजारी पोस्टमार्टम हाउस में बेटे का शव देखकर फफककर रो पड़े। पोस्टमार्टम के बाद देर शाम वह पार्थिव शरीर लेकर महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे।

महराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल एटलस मैराथन नेक्सटजोन निवासी प्रभाकर राजू तिवारी ने बताया कि अभिषेक उनका बड़ा बेटा था। वह तीन सालों से यहां रहकर पायलट की ट्रेनिंग कर रहा था। परिवार में छोटा बेटा अभिनव बैचलर आफ इंजीनियरिंग (बीई) की पढ़ाई कर चुका है। अभिषेक की मां शशिकला गृहिणी है, उसका अपनी दादी शंकरी से काफी जुड़ाव था। बुजुर्ग होने के बावजूद वह अपने पौत्र के अंतिम दर्शन करने के लिए वह परिवार के साथ कानपुर आई।

पायलट की ट्रेनिंग कर रहे अभिषेक पुजारी की दोस्त प्रियंका जो मुंबई में रह रही हैं उन्होंने बताया कि हादसे की सूचना अभिषेक को स्वजन को देने का प्रयास किया लेकिन उनका फोन नहीं लगा। जिसके बाद उन्हें हादसे की जानकारी दी पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उसका दोस्त अब इस दुनियां में नहीं है। किसी तरह उसने खुद को संभाला और इसके बाद अभिषेक केछोटे भाई अभिनव को हादसे की सूचना दी। जिसके बाद परिवार के लोग फ्लाइट से दोपहर करीब 12 बजे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे।