    कानपुर के फार्माकोलाजी में 15 माह तक विभागाध्यक्ष रही शाहीन, आतंकी कनेक्शन के बाद कॉलेज ने उठाया ये कदम

    By Ankush Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:27 AM (IST)

    जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 2006 से 2013 तक फार्माकोलॉजी की प्रवक्ता रहीं डॉ. शाहीन सईद, सितंबर 2012 से दिसंबर 2013 तक विभागाध्यक्ष भी रहीं। आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद विभागाध्यक्ष बोर्ड से उनका नाम ढक दिया गया है।     

    जागरण संवाददाता, कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2006 से 2013 तक लगभग आठ साल फार्माकोलाजी की प्रवक्ता रही डॉ. शाहीन सईद एक सितंबर 2012 से 31 दिसंबर 2013 तक विभाग की प्रमुख रही।

    आतंकी कनेक्शन में नाम आने के बाद विभाग में लगे विभागाध्यक्ष बोर्ड पर लिखे शाहीन के नाम को ढक दिया गया है। बताया जा रहा है कि विभाग में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं में शाहीन की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की चर्चा हो रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिसर को इससे बचाने के लिए सफेद कागज से शाहीन सईद के नाम और कार्यकाल की अवधि को ढंक दिया गया है।