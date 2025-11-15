कानपुर के फार्माकोलाजी में 15 माह तक विभागाध्यक्ष रही शाहीन, आतंकी कनेक्शन के बाद कॉलेज ने उठाया ये कदम

जागरण संवाददाता, कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2006 से 2013 तक लगभग आठ साल फार्माकोलाजी की प्रवक्ता रही डॉ. शाहीन सईद एक सितंबर 2012 से 31 दिसंबर 2013 तक विभाग की प्रमुख रही।

आतंकी कनेक्शन में नाम आने के बाद विभाग में लगे विभागाध्यक्ष बोर्ड पर लिखे शाहीन के नाम को ढक दिया गया है। बताया जा रहा है कि विभाग में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं में शाहीन की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की चर्चा हो रही है।