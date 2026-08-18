कानपुर के पनकीधाम में सिग्नल फेल, राजधानी और शताब्दी समेत कई ट्रेनों की थमी रफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर। पनकीधाम रेलवे स्टेशन पर सोमवार की देर शाम सिग्नल फेल होने से रेल यातायात करीब डेढ़ घंटे तक बाधित रहा। अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली से कानपुर आने वाली और कानपुर से दिल्ली जाने वाली करीब एक दर्जन प्रमुख ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोकना पड़ा। इनमें कई राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी और दूरंतो जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी रहीं।

सिग्नल फेल होने के बाद पनकीधाम स्टेशन के आसपास ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई। कई ट्रेनें आउटर और नजदीकी स्टेशनों पर खड़ी रहीं, जिससे यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। स्टेशन और ट्रेनों में यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ा।

डिप्टी सीटीएम अकांशु गोविल ने बताया कि पनकीधाम स्टेशन पर सिग्नल प्रणाली में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण करीब एक घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही मेंटीनेंस टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने खराबी को दूर कर सिग्नल प्रणाली को दुरुस्त कर दिया, जिसके बाद ट्रेनों का संचालन धीरे-धीरे सामान्य कर दिया गया।