कानपुर में पान मसाला निर्माता जल्द ले सकते हैं बड़ा फैसला, पैकेजिंग बदलने से पहले जा सकते हैं कोर्ट

जागरण संवाददाता, कानपुर। पाउच में मिलने वाला पान मसाला भी अब हींग की छोटी टिन डिबिया में भी बिकता हुआ दिखाई दे सकता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के सख्त प्रविधानों ने शहर के पान मसाला निर्माताओं को पैकेजिंग लाइन के बदलाव के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है।

'खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन नियमावली, 2026' के तहत पान मसाला की पैकेजिंग प्लास्टिक और उससे जुड़ी सभी परतों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पैकेजिंग के नए उपायों के साथ ही पान मसाला निर्माताओं की मंशा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त करने की भी है। जिससे कुछ और साल तक पैकेजिंग प्रतिबंधों को टाला जा सके। इस बारे में रणनीति बनाने के लिए शहर के पान मसाला निर्माता एक साथ मीटिंग करने की तैयारी में हैं।

पान मसाला पैकिंग के लिए एफएसएसआइ ने अपने संशोधित नियमों में यह स्पष्ट कर दिया है कि पैकेजिंग में एल्युमिनियम फायल या मेटलाइज्ड परत का प्रयोग नहीं करेंगे। इससे निर्माताओं की मुश्किल और भी बढ़ गई है। एक पान मसाला निर्माता के अनुसार इससे स्पष्ट है कि अब पाउच में मसाला बेचना मुश्किल हो जाएगा।

टिन के डिब्बों और डिबिया का विकल्प ही आजमाना पड़ेगा। नए विकल्पों में कागज एवं पेपरबोर्ड है लेकिन इसमें पान मसाला का खराब होना तय है। प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली सेल्युलोज फिल्म की उपलब्धता सीमित है। आयात पर अधिक खर्च है और पैकेजिंग की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। मौजूदा पैकेजिंग मशीनों पर काम नहीं किया जा सकेगा। पान मसाला निर्माताओं के करीबियों के अनुसार शहर के सभी निर्माता मिलकर हाईकोर्ट से स्टे आर्डर प्राप्त करने की कोशिश में हैं।

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