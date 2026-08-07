Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    कानपुर के उर्सुला से लेकर एलएलआर सहित इन अस्पतालों में 8 अगस्त को कौन से डॉक्टर उपलब्ध हैं, देखें पूरी सूची

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 08:28 PM (IST)

    कानपुर के विभिन्न अस्पतालों जैसे एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई, उर्सुला और हृदय रोग संस्थान में शनिवार को उपलब्ध डॉक्टरों की सूची जारी की गई है। इसमें सर् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    HighLights

    1. एलएलआर अस्पताल में सर्जरी, मनोरोग, मेडिसिन विशेषज्ञ उपलब्ध।

    2. जीएसवीएसएस पीजीआई में न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी डॉक्टर मौजूद।

    3. उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ मिलेंगे।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। शनिवार को कानपुर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए अलग-अलग विभागों की ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। एलएलआर अस्पताल में सर्जरी, मेडिसिन, मनोरोग, ईएनटी, त्वचा, बाल रोग, दंत, नेत्र और हड्डी रोग विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को परामर्श देंगे। जीएसवीएसएस पीजीआइ में न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलाजी, नेफ्रोलाजी और पेन मेडिसिन विभाग की ओपीडी संचालित होगी।

    उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जरी, ईएनटी, नेत्र, आर्थोपेडिक, बाल रोग, त्वचा, मनोरोग और चेस्ट संबंधी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय में भी चेस्ट रोग विशेषज्ञ मरीजों को देखेंगे। इससे विभिन्न रोगों से परेशान मरीजों को संबंधित विशेषज्ञ से जांच और उपचार की सुविधा मिल सकेगी। मरीजों को अस्पताल पहुंचने से पहले ओपीडी के समय और चिकित्सक की उपलब्धता की जानकारी कर लेने की सलाह दी गई है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार अपरिहार्य कारणों से ओपीडी के समय या चिकित्सकों की उपस्थिति में बदलाव संभव है। 

    आज की ओपीडी : शनिवार

    अस्पताल विभाग चिकित्सक
    एलएलआर अस्पताल सर्जरी विभाग डा. संजय काला, डा. सुशांत लूथरा, डा. कुश पाठक, डा. युक्तेश्वर मिश्रा
    मनोरोग विभाग डा. धनंजय चौधरी
    नाक, कान और गला रोग विभाग डा. मो. काजी साकिब
    मेडिसिन विभाग डा. एमपी सिंह, डा. ललित कुमार, डा. ब्रजेश कुमार
    त्वचा रोग विभाग डा. युगल राजपूत
    बाल रोग विभाग डा. प्रतिभा सिंह, डा. आराधना गुप्ता
    दंत रोग विभाग डा. अशरफउल्ला
    नेत्र रोग विभाग डा. नम्रता पटेल
    हड्डी रोग विभाग डा. चंद्रशेखर वर्मा, डा. रचित भट्नागर
    जीएसवीएसएस पीजीआइ न्यूरोलाजी विभाग डा. सौरभ निगम, डा. अभिषेक सचान
    न्यूरोसर्जरी विभाग डा. अभिषेक गुप्ता, डा. प्रथमेश मिश्रा
    यूरोलाजी विभाग डा. प्रखर पटेल
    नेफ्रोलाजी विभाग डा. सुब्रह्मयम त्रिपाठी
    पेन मेडिसिन डा. चंद्रशेखर
    उर्सुला अस्पताल फिजिशियन डा. प्रीति मेहता, डा. बीरबल
    दंत रोग डा. अवनीश गुप्ता
    चेस्ट फिजिशियन डा. अरविंद अवस्थी, डा. एसपी जौहरी
    सर्जन डा. वीकेएस कटियार
    ईएनटी डा. अपूर्वा
    नेत्र रोग विभाग डा. बीडी सेठ
    आर्थोपेडिक डा. श्री प्रकाश, डा. अशोक कुमार
    बाल रोग डा. आरसी यादव, डा. सूरज शिवहरे
    त्वचा रोग डा. अरुण सहगल
    मनोरोग डा. आरती
    मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. अवधेश कुमार
    नोट: ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।